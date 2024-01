Radici. Uomini e donne dei Siciliani

A Catania mafia e fascismo, non sempre peggiori di altrove, sono però più arroganti e visibili, quasi emblematici del Paese. Poca e confusa opposizione, e quella poca insicura: ai Siciliani toccherà dunque ancora di scendere in campo con più disciplina e determinazione, che poi non sono mai, in natura, sempre le stesse. Magazine, giornale in rete, associazione vanno decisamente rilanciati. La stessa nostra città - luogo fisico e cifra culturale - va ripensata.

Ne parleremo, e opereremo, nelle prossime settimane e mesi. Ma vogliamo cominciarle così, con un gesto forte di memoria e affermazione. Non siamo una cerchia qualunque, nè una confraternita di buone intenzioni. Non dobbiamo dibattere i problemi dell’universo ma semplicemente risolverne uno. Il potere mafioso in Sicilia, nel Sud, in Italia. E’ ormai determinante, e si fonde con gl’impulsi profondi che un tempo chiamavamo fascismo. Noi combattiamo questo. Non da soli, certo, ma neanche mendicando improbabili aiuti nei palazzi.

* * *

Dei nomi che qui sono elencati, non vogliamo dir ealtro. Sono uomini e donne nostri, che hanno dato se stessi a un migliore avvenire, alcuni eroicamente, altri col costante lavoro e con la religione del dovere.

Sono dimenticati; ma noi abbiamo memoria. Nessuno è stato inutile, nulla è stato sprecato. Veterani e ragazzi, comunisti e preti, femministe e signore, hanno fatto qualcosa e l’hanno fatto per tutti noi. Un mondo umano si può, e noi lo sappiamo.