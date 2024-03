Pentagono: se Kiev perde la guerra, la Nato dovrà combattere contro la Russia

Putin avverte l'Occidente: "Rischiamo la guerra nucleare"

Stanziare i fondi per l'Ucraina è cruciale. Lo afferma il capo del Pentagono, Lloyd Austin, sottolineando che se l'Ucraina perde la guerra, i Paesi Nato dovranno combattere contro la Russia. "Sappiamo che se Putin avrà successo non si fermerà. Continuerà a essere più aggressivo nella regione. E altri leader in tutto il mondo, altri autocrati guarderanno a questo. E saranno incoraggiati dal fatto che ciò è accaduto senza che noi siamo riusciti a sostenere uno stato democratico", ha detto Austin in discorso alla Camera dei rappresentanti americana citato dai media ucraini. "Se sei un Paese baltico, sei molto preoccupato se sarai il prossimo: conoscono Putin, sanno di cosa è capace. E francamente, se l'Ucraina cade credo davvero che la Nato entrerà in guerra con la Russia", ha aggiunto il capo del Pentagono. Il capo del Cremlino torna ad agitare lo spettro di un conflitto nucleare: una minaccia "reale", ha affermato, a causa delle mosse dei Paesi della Nato nel conflitto in Ucraina. Ma i Paesi occidentali, ha avvertito, devono ricordare che anche Mosca possiede "armi capaci di raggiungere i loro territori". Il monito è stato pronunciato dal presidente russo nel suo annuale discorso sullo stato della Nazione davanti alle Camere riunite, un appuntamento in cui Putin ha ostentato sicurezza per i successi ottenuti recentemente sul campo dalle sue truppe, a differenza di 12 mesi fa, quando le sorti sembravano volgere a favore di Kiev.

Putin, comunque, ha voluto ribadire ancora una volta che la Russia non ha intenzione di attaccare Paesi dell'Alleanza atlantica, definendo "sciocchezze" gli allarmi che si levano dall'Europa. Così come ha liquidato come "false" le accuse di Washington di voler dispiegare armi nucleari nello spazio. "Si tratta solo di uno stratagemma per trascinarci in negoziati alle loro condizioni, che beneficiano solo gli Usa", ha affermato.









Vladimir Putin





Ma davanti al Gotha del potere russo - dal governo ai vertici militari, alla governatrice della Banca centrale Elvira Nabiullina - il capo del Cremlino ha voluto rispondere personalmente al presidente francese Emmanuel Macron, che nei giorni scorsi aveva parlato della possibilità di inviare truppe occidentali in Ucraina”. "Ricordiamo - ha detto Putin - il destino di coloro che in passato hanno inviato i loro contingenti nel territorio del nostro Paese. Ora le conseguenze per gli eventuali interventisti saranno molto più tragiche". "Tutto quello che l'Occidente sta escogitando porta veramente alla minaccia di un conflitto con armi nucleari e quindi di un annientamento della civiltà", ha chiosato Putin. Il leader russo è tornato quindi ad accusare l'Occidente di volere infliggere una "sconfitta strategica" alla Russia. Ma un tema ha brillato per la sua totale assenza nelle oltre due ore del suo discorso, interrotto da 80 applausi: la Transnistria, l'entità secessionista sul territorio moldavo le cui autorità avevano chiesto ieri l'aiuto di Mosca contro quelle che hanno denunciato come le "pressioni" economiche di Chisinau. Evidentemente non una "priorità" per il presidente, a differenza di quanto affermato ieri dal ministero degli Esteri.

Putin ha elogiato i successi delle sue forze in Ucraina, affermando che non faranno marcia indietro ("non si ritireranno, non falliranno, non tradiranno", sono state le sue parole). Ma la maggior parte del suo discorso l'ha dedicato agli interventi nel settore economico, nel quadro di un programma strategico di sviluppo di sei anni che prevede profonde trasformazioni in campo industriale e sociale. La Russia, ha annunciato, deve puntare a diventare "una delle quattro più grandi economie al mondo". I mezzi per arrivare a questo obiettivo comprendono il raddoppio degli investimenti per la ricerca scientifica, portandoli al 2% del Pil, l'incremento del 70% di quelli destinati all’industria chiave, il potenziamento della produzione dei beni di consumo e la crescita di due terzi delle esportazioni che non siano di risorse energetiche e materie prime. Quando mancano ormai due settimane alle elezioni in cui si presenta per un quinto mandato, Putin ha avuto un occhio di riguardo per le classi popolari, promettendo di raddoppiare entro il 2030 il salario minimo (portandolo all'equivalente di 390 dollari) e sgravi fiscali. Il presidente ha infine annunciato un vasto piano sanitario con l'obiettivo di innalzare dagli attuali 73 a 78 anni l'aspettativa media di vita, per poi portarla "oltre gli 80". Altri progetti presentati riguardano la riduzione del divario economico tra diverse regioni della Russia e interventi per la protezione dell'ambiente.



ARTICOLI CORRELATI



I fronti ucraini stanno per crollare



I russi avanzano a sud di Avdiivka ed entrano nel villaggio di Rabotino



Zelensky parla ancora di vittoria e annuncia una nuova controffensiva



I russi conquistano Krynky, l'ultima testa di ponte ucraina oltre il Dnepr