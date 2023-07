Loggia Ungheria, a Milano chiesto il processo per Amara

E’ accusato di aver calunniato 65 persone

Con l'accusa di aver calunniato 65 persone, tra cui esponenti del mondo della politica, della magistratura, delle forze dell'ordine e dell'imprenditoria, sostenendo fossero affiliati a una presunta loggia segreta chiamata Ungheria, la Procura di Milano ha chiesto il processo per l'ex avvocato esterno di Eni Piero Amara e per il suo collaboratore Giuseppe Calafiore. La richiesta di rinvio a giudizio firmata dal Pm Stefano Civardi e dal procuratore Marcello Viola è finita sul tavolo del gup Guido Salvini che ha fissato l'udienza preliminare per il prossimo 21 settembre. Amara nei 5 interrogatori resi ai Pm milanesi nell'ambito dell'indagine sul cosiddetto falso complotto Eni aveva accusato "falsamente" se stesso e una serie di alti funzionari dello Stato fino a porporati, di far parte dell'associazione segreta "che si proponeva quale continuazione della sciolta" P2, che dagli accertamenti è risultata essere inesistente.

Tra i 65 presunti calunniati figurano, ad esempio, l'ex vicepresidente del Csm Michele Vietti, l'ex consigliere del Csm Sebastiano Ardita, l'ex primo presidente della Cassazione Giovanni Canzio, l'allora sottosegretario alla Giustizia Cosimo Ferri, il procuratore generale di Torino Francesco Saluzzo. L'udienza preliminare si aprirà il prossimo 21 settembre davanti al gup Guido Salvini. La vicenda della loggia Ungheria e dei verbali di Amara due anni fa sono stati al centro di uno scontro tra magistrati che ha investito non solo le 'toghe' di Milano ma anche quelle di tutta Italia.



Foto © Imagoeconomica



ARTICOLI CORRELATI



Caso Amara, Repici: ''Unico fine Davigo era abbattere Ardita''



Caso verbali Amara: Davigo ricorre in Appello contro la condanna



Verbali Amara: ex consiglieri del Csm Marra e Cascini indagati per omessa denuncia