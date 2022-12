Op. antimafia a Brindisi: sequestrati beni per 350 mila euro

I finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria di Brindisi hanno confiscato beni per 350 mila euro riconducibili a un brindisino condannato per reati contro il patrimonio, contrabbando e traffico di sostanze stupefacenti in un'attività di indagine antimafia. Il decreto di confisca è stato emesso dal tribunale di Lecce e riguarda tre immobili situati a Brindisi, cinque auto, sette polizze assicurative e diversi rapporti bancari.

Fonte: Agi



Foto © Imagoeconomica