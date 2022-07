Puglia, clan Romano-Coffa: arrestati dodici membri e mappate le piazze di spaccio

Nelle prime ore del mattino la Polizia di Stato di Brindisi ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare a carico di dodici soggetti, sei dei quali in carcere e sei ai domiciliari, nei confronti di un gruppo riferibile al clan Romano-Coffa, operante nel territorio nella provincia. Gli inquirenti hanno mappato le piazze di spaccio operative in questo centro cittadino, che sarebbero controllate, quando non direttamente gestite, dal clan. In particolare si trattava delle piazze del quartiere di Sant’Elia, vera e propria base operativa del sodalizio, il rione Paradiso e i luoghi della movida brindisina. Oltre alle attività di spaccio di stupefacenti, sarebbero state esercitate anche in maniera associata, le indagini avrebbero posto in risalto come molti commercianti di questo centro fossero costretti a sottostare a continue vessazioni da parte del gruppo criminale attenzionato.



