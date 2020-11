Csm: udienza al Tar su Davigo slitta all'11 novembre

Roma. E' stata rinviata all'11 novembre prossimo la camera di consiglio al Tar del Lazio, inizialmente fissata per domani, per discutere del ricorso presentato da Piercamillo Davigo contro la decisione di Palazzo dei Marescialli di dichiararlo decaduto dalla carica di togato del Csm in conseguenza al suo pensionamento da magistrato. Il rinvio non riguarda la sola causa Davigo ma tutte quelle fissate a ruolo per questa settimana, che, come prevede il decreto firmato dal presidente della prima sezione, slittano a quella successiva per permettere l'adeguamento dell'organizzazione alle nuove misure previste nel decreto Ristori sulle udienze da remoto per contenere il rischio Covid.



AGI



Foto © Imagoeconomica