''Antimafia Itinerante'': convegno a Lecce il 14 Febbraio

Si anticipa che lunedì 14 febbraio 2022 con inizio alle ore 11 al Castello Carlo V di Lecce, nell’ambito delle iniziative in programma per la celebrazione del Trentennale della istituzione della Direzione Investigativa Antimafia, si svolgerà un convegno dal titolo “Il traffico di esseri umani e le organizzazioni criminali internazionali”.

Saranno invitati a partecipare, oltre al Direttore della DIA Maurizio Vallone, il Capo del III Reparto della DIA Gen. B. G. di F. Antonio Pellegrino Mazzarotti, la Prof.ssa presso l’Irish Centre for Human Rights at the National University of Ireland, Dr.ssa Maria Grazia Giammarinaro, il Capo della II Divisione del Servizio Centrale Operativo della P. di S. Dr Marco Martino, la Rappresentante dell’UNHRC per l’Italia, Dr.ssa Chiara Cardoletti e il Procuratore Generale della Repubblica della Corte di Appello di Lecce, Dr. Antonio Maruccia.

I giornalisti interessati a partecipare, dovranno accreditarsi entro le ore 09 del 12 febbraio 2022 attraverso la compilazione di un forum raggiungibile tramite il seguente link: clicca qui!



Foto © Imagoeconomica