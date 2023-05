Sindaco Africo: ''Mie parole fraintese, 'Ndrangheta mi fa schifo''

"Sono stato frainteso. Sono molto sorpreso perché a me fa schifo anche la 'ndrangheta. E non ho paura a dirlo. Ho usato la parola mafia in termini generali per indicare tutte le criminalità organizzate e tutte le mafie". Lo ha detto il sindaco di Africo Nuovo, Domenico Modaffari, in merito alle polemiche sollevate sulle sue parole nel corso dell'intervento alla cerimonia per l'inaugurazione della nuova caserma dei carabinieri in un bene confiscato alla 'ndrangheta. "Ho citato D'Acquisto e Dalla Chiesa - ha aggiunto - come esempio di fedeltà visto che i due carabinieri uccisi nella Locride erano già stati citati da alti graduati dell'Arma. Lo ribadisco, per me Marino e Tripodi sono due eroi. I valori alti del sacrificio di D'Acquisto e Dalla Chiesa non vogliono assolutamente sminuire tutti gli appartenenti delle forze dell'ordine caduti per mano della 'ndrangheta, o della mafia qualsivoglia. Non volevo assolutamente prendere in giro nessuno. Sono fortemente amareggiato per il fraintendimento che ha avuto dalle mie parole il procuratore generale a cui va tutta la mia stima così come va a tutta la magistratura che si occupa di criminalità organizzata. Le mie parole non volevano assolutamente essere devastanti, tutt'altro. Con queste parole intendo chiudere ogni qualsiasi fraintendimento o polemica".



