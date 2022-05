Migranti: circa 100 sbarcati a Lampedusa

Un centinaio di Migranti di varie nazionalità mediorientali, tra cui donne e alcuni neonati, a bordo di una barca a vela sono stati soccorsi stamane in mare aperto e poi condotti nel porto di Roccella Ionica, nella Locride. L'operazione è stata eseguita dalla Guardia di Finanza al largo di punta Stilo. I profughi, al loro arrivo, sono stati sottoposti al test anti-Covid da personale sanitario dell'Asp di Reggio Calabria e momentaneamente ricoverati in una tensostruttura realizzata nell'area portuale roccellese nei mesi scorsi dalla Prefettura e gestita dai volontari della Croce Rossa e della Protezione civile. Dopo i tre consecutivi sbarchi di domenica scorsa, sono saliti a 18 gli approdi nel tratto di costa della Locride in questi primi 4 mesi e mezzo del 2022, di cui 17 a Roccella e uno a Siderno, quest'ultimo, conclusosi drammaticamente con la morte per annegamento di due scafisti russi. Nel 2021, solo nel porto roccellese, si sono contati 47 sbarchi di Migranti, su un totale di 55 arrivi censiti nella Locride, per un totale di oltre 6 mila Migranti.



Foto © Imagoeconomica