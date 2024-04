Bosnia: 22 arresti in operazione anticrimine, anche poliziotti

La polizia bosniaca, in una vasta operazione contro la criminalità organizzata condotta nelle ultime ore in varie località del Paese, ha arrestato 22 persone, fra le quali alti funzionari delle forze di polizia e importanti uomini d'affari. L'operazione, attuata su ordine della procura di Bosnia-Erzegovina e in collaborazione con Europol, Fbi e Dea, si è concentrata in particolare nelle città di Sarajevo, Mostar e Zenica, dove sono state effettuate numerose perquisizioni di abitazioni, uffici e locali vari. Le ipotesi di reato riguardano il riciclaggio di denaro, traffico di stupefacenti, tangenti, abuso d'ufficio e di autorità. Obiettivo dell'operazione sono in gran parte persone legate al cartello della droga di Edin Gacanin, soprannominato Tito, un boss del mondo criminale balcanico che sta scontando in Olanda una condanna a sette anni di carcere in seguito a un patteggiamento con la giustizia di quel paese, che prevedeva anche una sanzione di un milione di euro.