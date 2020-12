Presentazione ''X day. I figli dell'aurora'' di Carlo Palermo

Il giudice Carlo Palermo sopravvive ad un attentato di mafia il 2 aprile del 1985 a Pizzolungo, vicino Trapani, quando al suo posto rimangono dilaniati una mamma e due suoi bimbi. In questi luoghi, dopo 35 anni di ricerche, egli comprende - scrivendo il libro La Bestia (pubblicato nel 2018) - di aver subìto un atto rituale posto in essere dall’antica consorteria dei Rosa Croce per impedirgli di scoprire il Sacro Monte della Massoneria e i loschi traffici da essa compiuti per dirigere il mondo. Carlo Palermo prosegue le sue indagini inoltrandosi nell’inesplorata arcana sapienza dei poteri occulti per individuare i suoi collegamenti con i più gravi episodi criminali e stragisti attraverso cui il nostro Paese e l’intero pianeta è stato governato con scellerate e nascoste alleanze da oltre 70 anni. Attraverso lunghe missioni condotte in estremo Oriente, nei principali Paesi europei, in Africa, nell’Italia tutta, in particolare in Sicilia ed infine nelle aree di comando presenti negli Stati Uniti (a New York e a Washington), l’ex magistrato riesce a penetrare nelle occulte simbologie della Massoneria e a ricostruire i principali episodi della storia contemporanea rimasti sinora insoluti individuando anche nel Palazzo delle Nazioni Unite la regia centrale del Nuovo Ordine Mondiale, esercitata nel nome di Lucifero e dei suoi massimi interpreti terreni.

Le ricerche avrebbero dovuto concludersi il giorno 9 febbraio del 2020 con la disvelazione dei segreti Misteri del potere sull’Aurora della vita (nome dato alla prima parte della sua ricostruzione).

Al ritorno dagli ultimi suoi studi egli trova ad attenderlo in Italia l’ultima materializzazione della Bestia. L’indagine prosegue perché l’attentato, oggi, è contro l’umanità. Inizia la travolgente stesura della seconda parte del volume, X Day.

Individuata la regia del Nuovo Ordine Mondiale, Carlo Palermo esamina le condotte poste in essere dai principali attori dell’epidemia diffusa nel mondo nel 2019. Riconosce le segrete presenze delle antica e della nuova Consorteria dei Rosa Croce, risalendo dall’Asia all’Italia, dagli Stati Uniti all’Europa. Dopo aver scoperto la Massoneria di Trapani, egli per la prima volta individua le medesime occulte alleanze incentrate al suo Nord, vicino Milano. Scopre le moderne organizzazioni con cui l’Oriente ha negli ultimi decenni raggiunto la posizione di supremazia che oggi esso reclama per assumere un ruolo di comando nel mondo. Attraverso un’ultima indagine, l’ex magistrato insegue e quindi decifra i simboli occulti della Massoneria e poi le sue più recenti manifestazioni criminali fondate sul terrorismo. Quindi individua, comprende e infine decodifica gli antichi documenti della Massoneria che nascondono - anche all’interno dei superiori organi internazionali - il più terribile progetto concepito dal più remoto passato: quello di assumere oggi il comando per un novello Eden riservato agli occulti condottieri e ai suoi pochi predestinati abitanti e servi di un Nuovo Mondo Queer, che essa aveva programmato di attuare oltre due secoli fa: è l’Ultima Battaglia dell’Apocalisse per il potere sul pianeta e per la stessa sopravvivenza dell’uomo. La prima fase è iniziata con le tecniche militari della shockterapia, dell’animalizzazione e del depopolamento dell’umanità. La vita e la memoria dell’uomo sulla terra dipenderanno dall’esito dell’ultima sua lotta contro la Bestia. Una nuova Aurora sul pianeta si appresta a subentrare per condizionare e dirigere la vita dell’intera umanità. Siamo noi i figli di questo nascente diverso mondo creato dall’uomo?

Biografia

Carlo Palermo, Avellino (1947), avvocato, è stato giudice istruttore presso il Tribunale di Trento dal 1980 al1985, anno in cui, da febbraio ad ottobre, è stato Sostituto Procuratore presso la Procura di Trapani. Nel 1990 ha lasciato la magistratura. È stato deputato e consigliere regionale del Lazio e della Regione Trentino Alto Adige. Ha pubblicato,

tra gli altri, L’Attentato (1993), Il Quarto Livello, Integralismo islamico, massoneria e mafia (1996), Il Papa nel mirino (1997), Il Giudice (1997), Il Quarto Livello, 11 settembre 2001, ultimo atto? (2002), La Bestia (2018). Medaglia d’Oro quale vittima del terrorismo. Dottore in Ingegneria Industriale, indirizzo nucleare (2013). Vive tra Trento, Roma e Milano.

L'evento: facebook.com/events/243431540456688