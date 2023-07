Il Consiglio Stato rigetta il ricorso, Gozzo resta alla Direzione Nazionale Antimafia

Il magistrato di Palermo era stato proposto da Ardita e Di Matteo. Al Csm fu scontro con Ciambellini che disse: "Non possono stare solo siciliani"

La settima sezione del Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da Catello Maresca, il magistrato che ha coordinato l'arresto del boss dei Casalesi Michele Zagarria, confermando la decisione del plenum del Consiglio superiore della magistratura che il 18 dicembre del 2019 ha nominato Domenico Gozzo, Giuseppe Gatti e Roberto Spragna. La candidatura di Gozzo venne sostenuta dagli ex togati Nino Di Matteo e Sebastiano Ardita e durante il plenum si accese un forte scontro tra il gruppo “Autonomia e Indipendenza” e “Unicost”. Il togato di "Unicost" Michele Ciambellini, infatti, che era relatore della proposta di maggioranza della commissione ed aveva escluso Gozzo dalla rosa dei nomi, sostenne che ''la Dna non è il luogo in cui possono stare solo siciliani, perché l'antimafia si fa in tutta Italia'' e parlò di ''indagini antiche'' a proposito di quelle sulle stragi di mafia. Immediata la replica di Di Matteo. “Le indagini sulle stragi devono considerarsi antiche? Le indagini di Gozzo sono quelle che il procuratore nazionale ha ritenuto tanto importanti da avere istituito su questo un apposito gruppo di lavoro’’, era stata la difesa del togato. ''La mafia siciliana è quella che ha avuto rapporti collusivi di altissimo livello e che ha ucciso decine di magistrati, forze dell'ordine e giornalisti. Esigo rispetto per i magistrati che lavorano in Sicilia, anche per la dignità e per l'onore di quelli che sono caduti per mano della mafia”.

Ad ogni modo, per la nomina dei sostituti alla Dna ci furono una serie di ballottaggi e alla fine Maresca ne uscì sconfitto nello scontro diretto con Gozzo, che all'epoca era sostituto pg a Palermo dopo essere stato a Caltanissetta dove ha indagato per le stragi di Capaci e via D'Amelio. Maresca aveva impugnato il regolamento e tutta la procedura delle candidature. Lo ha fatto prima dinnanzi al Tar del Lazio e poi davanti al Consiglio di Stato ma la sostanza non cambia visto che, secondo i magistrati amministrativi, tutta la procedura del Csm è stata lineare.



