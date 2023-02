Volontari con ''I Siciliani''

Ultimi giorni per fare domanda per diventare volontaria e volontario di servizio civile.

Il bando è aperto a giovani dai 18 ai 28 anni. Il servizio civile ha una durata di dodici mesi ed è previsto un assegno mensile per ciascun volontario di 444,30 euro. La candidatura può essere presentata a questo link .

Il progetto Giovani contro la mafia. Giornalismo e beni confiscati avrà sede a Catania, presso il bene confiscato alla mafia “Il Giardino di Scidà” e coinvolgerà 4 volontari/e. Il progetto ha l’obiettivo di creare una coscienza critica antimafia e una reale consapevolezza dell’importanza di una informazione giornalistica libera e affidabile. Gli obiettivi si realizzeranno attraverso lo svolgimento di attività giornalistica dal basso, sul web, in radio, nonché attraverso l’organizzazione di attività all’interno del bene confiscato alla mafia che sensibilizzino circa i diritti dei cittadini spesso negati a causa del dominio mafioso.

E’ un’iniziativa con i Siciliani giovani, il giornale (ma non solo giornale...) dell'antimafia sociale portato avanti da quattro generazioni di ragazze e ragazzi di cuore in Sicilia e fuori.

Un anno coi Siciliani ti può insegnare cose (giornalismo e non solo) che non troveresti altrove. E forse potrebbe portarti a trasformare la tua vita.



Info: I Siciliani