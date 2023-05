Stato e mafia, la trattativa che c'è sempre stata

Recentemente un processo sul tema trattativa stato mafia è giunto a sentenza.... Il tema, sia tra i sostenitori dell'accusa che tra i contrari alla medesima, ha destato comunque interesse scalpore e qualche smorfia di disgusto anche tra i meno interessati tra noi. Quanto riportato nella sentenza e nei verbali raccolti delle varie udienze mostra nero su bianco che la trattativa c'è stata, salvo però essere stato prescritto il reato, in certi casi o esserne del tutto dichiarata l'inesistenza dello stesso. Come a dire che due per tutti, Falcone e Borsellino, pur magistrati e quindi edotti non poco sul tema giudiziario e sul codice penale, sono stati degli emeriti fessi, impreparati e sciocchi in fine a rimetterci la vita per qualcosa che non esiste o non rappresenta neppure un reato in ultima analisi, saranno morti forse per allergia grave....al piombo o al C4... E come loro quanti innocenti sono morti tra le Forze dell'Ordine e tra i cittadini inermi, morti potremmo dire a questo punto all'improvviso, senza implicazioni complottistiche o per una causa ben chiara (va di moda oggi) così per caso per pura sfortuna, per volere di un Dio a cui crediamo solo quando c'è da incolpare qualcun altro.

Si perché lo Stato è cosa nobile alta a cui non si manca di rispetto c'è pure un apposito reato se lo fai, che rappresenta, anzi incarna il valore della massima civiltà, onore rispetto giustizia ... se lo Stato è tutto questo, lo saranno anche le istituzioni e le figure con cui si rapporta siano esse internazionali o di "casa nostra" quindi di cosa stupirsi in fondo... se si guarda alla carica e al ruolo rappresentativo e non alle azioni del singolo funzionario/burocrate/politico...tutto appare molto inconsistente male e bene non esistono perché la "carica", il "ruolo", la "funzione" è alta, super partes, incorruttibile, santa agli occhi dell'uomo bue e del Padreterno .. per statuto .... (la Costituzione è ormai a tutti noto che rappresenta soltanto una raccolta di opinioni trascritte da qualche personaggio legato ad una storia noiosa e inutile e francamente non più in linea con la morale moderna - ho già scritto che bisognerebbe eliminare tutti gli insegnanti e i professori di storia financo i testi...).

In realtà non c'è stata una trattativa, nel senso del verbo al passato, lo Stato Italiano, non da solo e non solo per sua scelta ha da sempre sottoscritto patti scellerati anche solo per "antipatie politiche"... un esempio storico conclamato è quello ben descritto dal video qui sotto..... la trattativa/buoni rapporti non sono mai venuti meno... la Repubblica Italiana è fondata sulla commistione geopolitica-politica-mafia.

Fate una cosa buona per la vostra coscienza, leggete il giornale ANTIMAFIADuemila o cercate i suoi video/reel su yt e prendetevi 10 minuti del vostro sacro tempo al bar per vedervi questo video.