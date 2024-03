Palermo, 24 Marzo - Nunca más, giornata della memoria per la verità e la giustizia

Questo 24 marzo alle ore 12 ci incontriamo all'EPYC di Palermo a sostegno dei 48 anni di lotta delle “Madri e Nonne di Plaza de Mayo”.



Confronto:



Ricerche sugli scomparsi - anche siciliani - nella dittatura argentina

a cura di Prof. Alberto Todaro



Il caso dell' ex colonnello Carlos Luis Malatto, latitante in Sicilia

a cura del giornalista Karim El Sadi di ANTIMAFIADuemila



In collegamento diretto dalla manifestazione in Argentina

il giornalista Matias Guffanti di Our Voice









A seguire:



Canzoni censurate durante la dittatura, folklore e tango argentino

a cura di Sebanico.torres e Joaquinfarizano



Lezione di tango aperta e gratuita

a cura di Marziamarceau81



Pranzo sociale:

vendita di choripan, stufato di lenticchie e dolci. Bar con vino malbec e Fernet&Coca.



E' consigliata la prenotazione su: clicca qui!



Vintage Market e prodotti tipici argentini

di italmate.pa



Sarà anche un momento d'incontro per riflettere su passato, presente e futuro.



Ingresso gratuito, serve solo la tessera Arci (se non ce l'hai, puoi farla sul posto).



Apprezziamo il progetto grafico realizzato con il cuore e l'anima di Paolaselena.fiorino .