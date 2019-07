Mafia: ritrovato il cadavere del fratello del boss del clan Nardo

Rassegna Stampa

Era scomparso l'altro ieri

di AMDuemila

E' stato ritrovato ieri, attorno alle 13, alla perfieria di Lentini, il cadavere di Sebastiano Sambasile, 54 anni. A rinvenire il corpo sono stati i carabinieri. L'uomo era ricercato da ieri quando i familiari ne avevano denunciato la scomparsa, indicando agli investigatori dell'Arma anche i luoghi abitualmente frequentati dal 54enne. Le ricerche immediatamente scattate sono proseguite per ore anche con l'ausilio di un elicottero. Il cadavere dell'uomo, con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato ritrovato poco distante dalla sua vettura. Ancora da chiarire le cause della morte, sul corpo non ci sarebbero segni di violenza, ma gli investigatori non escludono la pista dell'omicidio. Il fratello della vittima, Alfio Sambasile, è attualmente sottoposto al carcere duro, è ritenuto dalla Dda di Catania esponente di spicco del clan Nardo.