Mantova, solidarietà con Mimmo Lucano - 11 Giugno

Ci vediamo a...

di Mantova per la Pace e Rete di associazioni e cittadini

Martedì 11 giugno in piazza Mantegna a Mantova per esprimere totale e piena solidarietà a Mimmo Lucano e all’esperienza di accoglienza e integrazione di Riace

In contemporanea con la manifestazione nazionale di Locri e con le centinaia di altre manifestazioni che si terranno in tutta Italia, martedì 11 giugno, dalle ore 18 alle 19, saremo in piazza Mantegna a Mantova per esprimere la nostra totale e piena solidarietà a Mimmo Lucano e all’esperienza di accoglienza e integrazione di Riace.

Mantova per la Pace aderisce alla mobilitazione nazionale di martedì 11 giugno in occasione dell’udienza del processo a Mimmo Lucano che si terrà a Locri. Un processo politico funzionale all’obiettivo, che in tanti vogliono perseguire, di demolire l’esperienza di Riace e distruggere la credibilità e la dignità di Mimmo Lucano, che ha avuto il merito di praticare un modello di accoglienza e di integrazione apprezzato in tutto il mondo.

Già nell’ottobre dell’anno scorso il Gip di Locri aveva bocciato l’impianto accusatorio della procura, definendo la sua inchiesta «grossolana» e smontando tutte le contestazioni più gravi. Nel febbraio di quest’anno, poi, la Cassazione aveva riabilitato l'ex sindaco di Riace, scagionandolo da ogni addebito nella vicenda giudiziaria avviata dalla procura di Locri, demolendo totalmente il suo impianto accusatorio: "A Riace nessuna irregolarità: nessuna frode, niente truffe, niente ruberie né matrimoni di comodo". Il mese scorso, infine, il Tar di Reggio Calabria ha annullato il provvedimento del Viminale che in autunno aveva sancito l’esclusione di Riace dal Sistema di protezione e accoglienza richiedenti asilo (Sprar). Riace è stato così riammesso nel sistema Sprar e riceverà i finanziamenti revocati illegittimamente dal Viminale.

Tre diversi pronunciamenti della magistratura hanno dunque riabilitato Mimmo Lucano, in modo netto, ma il processo, scandaloso, va avanti. Il modello Riace deve essere distrutto, cancellato. È questo l’obiettivo di Salvini e dei suoi fiancheggiatori, perché lì c’è la prova concreta dell’accoglienza possibile, diffusa e inclusiva, che contraddice nei fatti i proclami e gli atti intrisi di razzismo e xenofobia del ministro dell'Interno.

Chiamiamo alla partecipazione tutte e tutti coloro che credono fortemente nella necessità di restare umani, per stringerci intorno a Mimmo e all’esperienza di Riace, per far sentire loro la nostra totale e piena solidarietà, per contribuire a svincolarli dall’accerchiamento e dare nuova linfa vitale alle loro e alle nostre speranze.



Aggiornamento

In caso di pioggia, la manifestazione avrà luogo ugualmente, nella vicina Sala delle capriate (dietro S. Andrea).



L'evento facebook.com/events/622047881614568