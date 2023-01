Sigfrido Ranucci segnala 'Il Patto Sporco e il Silenzio' di Di Matteo e Lodato

Un libro che offre al lettore uno spaccato della verità giudiziaria e della verità storica che la trattativa Stato-Mafia ha rappresentato e rappresenta ancora oggi.

Un anno fa, nel settembre 2021, è stata emessa la sentenza che ha condannato i mafiosi (Leoluca Bagarella e Antonino Cinà) ed ha assolto gli ufficiali dell'Arma, Antonio Subranni, Mario Mori e Giuseppe De Donno (“perché il fatto non costituisce reato”), così come ha assolto l'ex senatore di Forza Italia Marcello Dell'Utri ("per non aver commesso il fatto").

Lo scorso agosto, mentre gli italiani erano in vacanza e si udivano in sottofondo i primi rumori della campagna elettorale, furono depositate le motivazioni di quella sentenza, scritta dai giudici della Corte d'Assise d'Appello di Palermo (Presidente Angelo Pellino e a latere Vittorio Anania) in cui si evidenzia, pur non riconoscendo il reato, che la "trattativa ci fu" e che fu un'azione "improvvida" per il "bene" dello Stato.

Secondo quanto ha scritto il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci, 'Il Patto Sporco e il Silenzio' (ed. Chiarelettere) "è una lettura fondamentale per conoscere una vicenda che molti vorrebbero fosse rimossa dalla cronaca e dalla storia del nostro Paese".

Ranucci stesso, ricordiamo, è autore di un libro sulla Trattativa, 'Il patto. La trattativa fra Stato e mafia nel racconto inedito di un infiltrato'.

"Gli attentati a Lima, Falcone, Borsellino, le bombe a Milano, Firenze, Roma, lo Stato in ginocchio, i suoi uomini migliori sacrificati - ha continuato il giornalista - Eppure in quello stesso momento, mentre scorreva il sangue delle stragi, c’era chi, in nome dello Stato, dialogava e interagiva con il nemico. Il 23 settembre 2021 a Palermo la Corte d’Assise d’Appello assolve i quattro uomini dello Stato condannati in primo grado per la Trattativa. Nelle motivazioni della sentenza assolutoria, si legge che essi cercavano 'un possibile dialogo finalizzato alla cessazione delle stragi'. Alti ufficiali del Ros di allora avevano intrapreso il dialogo a distanza con la mafia, per indicibili ragioni di interesse nazionale. Favorendo la latitanza di Bernardo Provenzano perché fosse funzionale a garantirne la forza e la potenza rispetto ad un altro schieramento che era quello stragista di Matteo Messina Denaro e dei fratelli Graviano. Si dice in quella sentenza che in quel momento uomini delle istituzioni si allearono in qualche modo con un nemico per contrastare un nemico che risultava essere più pericoloso. Dopo l’ultima sentenza è calato il silenzio su una delle vicende più drammatiche e clamorose della storia repubblicana”.

Infatti, così come era accaduto nel 2018, anche in questo caso, salvo poche eccezioni, i grandi organi di informazione e i rappresentanti dei partiti hanno evitato di mettere a conoscenza dell'opinione pubblica i gravi fatti emersi durante i dibattimenti. Fatti che sono stati analizzati scrupolosamente nelle motivazioni della sentenza di primo grado (cinquemila pagine) e di secondo (tremila pagine) che, nonostante le assoluzioni, raccontano di pesanti responsabilità degli organi istituzionali che furono protagonisti in quegli anni di bombe, stragi e delitti.

La partita, però, nonostante la sentenza d’Appello non è affatto conclusa e questa nuova edizione de “Il Patto Sporco e il Silenzio” di Nino Di Matteo e Saverio Lodato offre interrogativi sui quali la politica farebbe bene a riflettere.

