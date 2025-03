Lodato: ''Preso atto della querela della Colosimo, valuto possibile denuncia per calunnia''

Come era stato annunciato nei giorni scorsi oggi Saverio Lodato è stato sentito a Roma sulla vicenda della querela che la presidente della commissione Antimafia Chiara Colosimo ha presentato nei suoi riguardi per quanto fu detto durante una puntata di Otto e mezzo su La7, nell'ottobre 2024.



Uscito dal Tribunale di Roma, Lodato, ha affermato: "Ho preso atto dei contenuti della querela per diffamazione presentata nei miei confronti dalla signora Chiara Colosimo, Presidente della Commissione parlamentare antimafia, nelle parti che mi sono state disvelate. In ordine alle parti della querela che mi sono state contestate e cioè:



A) Il rapporto di amicizia della Presidente Colosimo con il terrorista Ciavardini.



B) I mancati accertamenti richiesti con memoria scritta dal senatore Scarpinato. Ho dato quindi mandato al mio legale, avvocato Luigi Li Gotti, di valutare la possibilità di presentare denuncia per calunnia nei confronti di Chiara Colosimo, Presidente della Commissione parlamentare antimafia".



Nei giorni scorsi Lodato aveva ricevuto la solidarietà di Fnsi e Assostampa Sicilia. Ma cosa aveva dichiarato di così scandaloso il giornalista tanto da scatenare le ire della politica di Fratelli d'Italia?









Ad Otto e mezzo Lodato aveva ricordato la polemica che accompagnò l'elezione della presidente della Commissione parlamentare in seguito alla pubblicazione della nota foto che la ritraeva con il terrorista Luigi Ciavardini, ex NAR pluricondannato per omicidio (Amato, Evangelisti) e strage (Bologna).



Una vicenda che fu oggetto di grandi polemiche con molti famigliari delle vittime di mafia e delle stragi terroristiche che contestavano proprio la nomina della Colosimo come Presidente della Commissione antimafia in virtù di quella foto che, come riportava un articolo de La Stampa del 24 maggio 2023, venne pubblicata su Facebook dalla stessa Colosimo il 5 gennaio del 2014 per poi essere rimossa nell'aprile 2023.



Sul punto la Colosimo ha sempre minimizzato il significato di quella fotografia ed attacca Lodato con una querela nonostante il giornalista non abbia fatto altro che raccontare fatti.

La rubrica di Saverio Lodato



Realizzazione grafica by Paolo Bassani



