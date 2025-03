Colosimo contro Saverio Lodato. La Licata e Bolzoni: querelato per aver detto la verità

Riportiamo gli articoli scritti dai giornalisti Attilio Bolzoni e Francesco La Licata su ‘Il Domani’ e ‘La Stampa’ in riferimento alla querela dalla presidente della commissione antimafia Chiara Colosimo contro il giornalista e scrittore Saverio Lodato



Colosimo e la querela a Lodato: se la presidente dell’Antimafia vuole “processare” le notizie

Di Attilio Bolzoni

Chiara Colosimo ha trascinato in tribunale Saverio Lodato, storico giornalista siciliano colpevole di avere detto quello che tutti hanno visto: una foto che la ritrae con il terrorista Luigi Ciavardini, uno dei componenti dei Nar condannati per la strage di Bologna del 2 agosto 1980.

Processare le notizie viene facile di questi tempi. E poi, inevitabile, il processo alla notizia trova sempre più ascolto che la notizia stessa, che spesso si scolora, scompare, inghiottita dal rumore. Le verità sono mal sopportate di questi tempi, chi comanda vorrebbe un’informazione a disposizione permanente o comunque scodinzolante, ruffiana. Dar fastidio ai giornalisti che danno fastidio va tanto di moda di questi tempi, lo fanno tutti.

Con tutti naturalmente che poi parlano e straparlano di giornalismo d’inchiesta, con tutti che lo invocano. Ma quando tocca fili che non deve toccare quel giornalismo d’inchiesta si trasforma, come per incanto, in macchina del fango. Il giornalismo d’inchiesta piace soltanto quando è lontano da casa propria.



La fotografia

Ormai attaccano le notizie e chi le diffonde. Anche davanti all’evidenza, arrivano puntualmente le intimidazioni, le querele, le citazioni civili, a volte pure le minacce velate. L’evidenza di queste ultime ore è una fotografia che ritrae la presidente della Commissione parlamentare antimafia, Chiara Colosimo, mano nella mano con Luigi Ciavardini, un terrorista nero, componente dei Nuclei armati rivoluzionari che è stato condannato a trent’anni per la bomba del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna.









Saverio Lodato © Paolo Bassani





La foto è lì alla vista di chiunque, girava tanti anni fa su Facebook ma qualcuno l’ha rimessa in circolo nell’autunno scorso. Il terrorista e la presidente dell'Antimafia insieme, in posa e sorridenti. Le polemiche intorno alla sgradevole (si può dire? è querelabile?) foto sono durate veramente poco e si sono disperse, anche perché uno dei due soggetti ripresi, la presidente Colosimo, ha abilmente minimizzato sui suoi rapporti con il nero: “Non è un amico anche se, in effetti, quella foto è poco istituzionale, Ciavardini l’ho incontrato in carcere quando ero consigliera della regione Lazio”. Le hanno creduto subito e le hanno creduto in molti.



Il dossier Scarpinato

Questi i fatti. E proprio per questi fatti, ricordati semplicemente in una trasmissione televisiva, un nostro collega, Saverio Lodato, si è ritrovato indagato per diffamazione soltanto per avere detto esattamente quello che la foto aveva già ampiamente detto. Il sorriso, mano nella mano. Davanti a quello scatto c’è forse bisogno di un’interpretazione, di un ulteriore più significativo chiarimento?

Nonostante i fatti sotto gli occhi di tutti Lodato, che è uno dei giornalisti e scrittori siciliani che ha raccontato mezzo secolo di mafia e i grandi misteri di Palermo, è stato ascoltato alla procura della Repubblica di Roma dove Colosimo l’ha trascinato “per avere soddisfazione”.

La foto parla da sola, ma la presidente dell’Antimafia ha ritenuto opportuno risolvere la questione penalmente, sottraendosi al giudizio pubblico e politico come in precedenza e in più di un’occasione aveva fatto la premier Giorgia Meloni, che di Colosimo è amica e che l’ha voluta a tutti i costi a palazzo San Macuto. È il vizietto dei potenti del momento.

Ma c’è una notizia nella notizia che riguarda Colosimo e il terrorista Ciavardini, una notizia passata quasi sotto silenzio. Nell'ottobre dell’anno scorso il senatore dei Cinque stelle Roberto Scarpinato, che per tanto tempo è stato sostituto procuratore e poi procuratore generale a Palermo, ha presentato in commissione Antimafia un dossier di 57 pagine sui buchi neri delle stragi italiane e sulle piste non sufficientemente esplorate. E anche sui personaggi coinvolti.









Chiara Colosimo © Imagoeconomica





Tra questi figura un Luigi Ciavardini, proprio lo stesso Ciavardini ritratto nella fotografia accanto alla presidente dell’Antimafia. Da quel momento il senatore Scarpinato rischia di venir espulso dalla commissione parlamentare, il pretesto è una telefonata intercettata con il suo ex collega Gioacchino Natoli, uno dei giudici che ha lavorato con Giovanni Falcone e che è scivolato (senza sapere neanche perché) nella famigerata inchiesta conosciuta come "Mafia e appalti” per un molto presunto insabbiamento.

Ma la notizia della presidente dell’Antimafia sorridente accanto allo stragista non fa notizia, fa notizia scriverlo.

Tratto da: IlDomani.it







Saverio Lodato, Chiara Colosimo e quelle battaglie dentro la Commissione antimafia

Il giornalista è stato querelato per diffamazione per le frasi a "Otto e mezzo"

di Francesco La Licata

Si arricchisce di un nuovo capitolo il nuovo e recente vezzo politico (più frequente nella compagine governativa) di trascinare in Tribunale i giornalisti e gli intellettuali che si permettono di raccontare fatti poco graditi agli "eletti dal popolo". Mercoledì 19 marzo, alla Procura di piazzale Clodio di Roma, sarà la volta del giornalista e saggista Saverio Lodato, personaggio di spicco del drappello di cronisti che da decenni raccontano fatti e misfatti legati alla mafia e alla sua consolidata prerogativa di contagio nei confronti della società civile e della politica.

Lodato è stato querelato per diffamazione dalla presidente della Commissione parlamentare antimafia, Chiara Colosimo (molto vicina a Giorgia Meloni), che si è sentita offesa e, appunto, diffamata dal giornalista che, durante una puntata della trasmissione "Otto e mezzo", l’ha definita amica di Luigi Ciavardini, il terrorista nero condannato in via definitiva per la strage di Bologna del 2 agosto 1980.









Dice in sostanza la presidente: "Ciavardini non è mio amico". Replica Saverio Lodato che questa impressione ha ricavato da una foto che la ritrae in posa confidenziale col terrorista. La stessa impressione, in verità, avevano ricavato anche i familiari delle vittime dello stragismo nero e mafioso, quando hanno contestato la nomina della Colosimo a presidente di una Commissione parlamentare che dovrebbe occuparsi principalmente delle stesse stragi.

In quella occasione le polemiche erano state alquanto feroci. Ma, tranne clamorose smentite, nessuno dei familiari delle vittime di mafia è stato raggiunto da querele o denunce di altro tipo. Anzi la presidente aveva sentito la necessità di dichiarare il proprio rammarico, pur smentendo la presunta amicizia col terrorista, per quelle polemiche che venivano da persone verso cui "va tutto il mio rispetto". Coi giornalisti, però, usa tutto il suo potere, dimenticando persino di aver lei stessa definito pubblicamente quella foto "poco istituzionale" tanto da esserne rimasta "sorpresa".

Ma forse la "colpa" maggiore di Lodato è un’altra: il giornalista ha raccontato la battaglia interna alla Commissione antimafia tra la presidenza e gli ex giudici Scarpinato e De Raho (oggi senatori) che la maggioranza vorrebbe dichiarare "incompatibili" a causa della pregressa attività investigativa di magistrati che mette in evidenza il coinvolgimento, nello stragismo mafioso, di quell’ambiente neofascista che ha consentito il proliferare dei Ciavardini e di tanti altri.



Tratto da: Lastampa.it

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

La rubrica di Saverio Lodato



Realizzazione grafica by Paolo Bassani



ARTICOLI CORRELATI

Saverio Lodato, Chiara Colosimo e quelle battaglie dentro la Commissione antimafia

Di Francesco La Licata

Saverio Lodato querelato dalla Colosimo. La solidarietà di Fnsi e Assostampa Sicilia

Colosimo querela Saverio Lodato: ho detto la verità sulla foto di lei con Ciavardini



Antimafia, Saverio Lodato: «Querelato da Colosimo». La solidarietà di Fnsi e Assostampa Sicilia al collega



Di Matteo: ''Stiamo lasciando ai nostri figli un mondo in guerra. Dobbiamo resistere''

De Magistris: ''Poteri occulti evoluti condizionano oggi la vita democratica''

I Cinquant'anni di mafia (Stato) e verità indicibili - Prima parte

I Cinquant'anni di mafia (Stato) e verità indicibili - Seconda parte

''Cinquant'anni di mafia'' è sold out e va in ristampa per la quarta volta

Roma, sold out al Teatro Quirino: presentato ''Cinquant'anni di mafia'' di Saverio Lodato

Cinquant'anni di mafia'': su depistaggi e mandanti esterni ''non facciamo passi indietro''

Lodato: la lotta alla mafia è tornata all'età della pietra, prima di Falcone e Borsellino