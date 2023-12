''Santo Natale 2023: Erode Re di Israele uccide Gesù Bambino in Palestina''

di Giorgio Bongiovanni (Famiglia Ebrea-Cristiana)

Buon Feste a tutti i nostri lettori. Non servono molte parole per esprimere ciò che sta accadendo nel Mondo e questo video non viene fatto con spirito di polemica.

Il nostro augurio è che Pace e giustizia possano presto giungere per tutti quei popoli che si trovano a vivere in guerra, ad essere oppressi, sopraffatti dalla tirannia e dalla dittatura, come accade in Palestina, dove si rischia l'annientamento.

Nella speranza di un nuovo domani.

Auguri.

