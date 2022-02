Grande successo di ''ANTIMAFIADuemila TV''

200mila visualizzazioni per le presentazioni del libro “I nemici della giustizia”

Che ANTIMAFIADuemila avesse predisposto un nuovo format di WebTv ve lo avevamo già annunciato in un articolo pubblicato lo scorso 1° gennaio con cui, inoltre, auguravamo a voi tutti un buon 2022. Ma che l’utilizzo sempre più incalzante dei video acuisse vertiginosamente gli “insights” e che questa ascesa inglobasse anche le conferenze in cui si presentano libri (organizzate o co-organizzate dalla nostra redazione), a dire il vero, ha sorpreso anche noi.

Analizzando il nostro “share”, infatti, abbiamo notato che in vetta alle classifiche di “ANTIMAFIADuemila TV” spiccano due presentazioni di uno stesso libro: “I nemici della giustizia” (ed. Rizzoli). La prima è avvenuta a Palermo in un convegno tenutosi lo scorso 1° dicembre 2021 al Cinema Rouge et Noir, di fronte al suggestivo Teatro Massimo. Posti esauriti in sala, migliaia di spettatori connessi dal web e oltre 55mila visualizzazioni conquistate nei giorni a seguire grazie alla nostra WebTv. Si è trattato di un evento in cui assieme agli autori - il consigliere togato al Csm Nino Di Matteo e il giornalista Saverio Lodato - ha ospitato anche Roberto Scarpinato, già procuratore generale di Palermo; Sebastiano Ardita, consigliere togato del Csm; e Anna Petrozzi, capo redattrice di ANTIMAFIADuemila. Una serata in cui si è discusso di fatti che minano alla base il concetto di una "giustizia uguale per tutti", partendo dall'analisi chiara dei rapporti tra Magistratura, Politica e poteri forti. Proponendo anche una possibile soluzione affinché veramente, dopo gli scandali e le delusioni, i cittadini tornino ad avere fiducia nelle istituzioni.

La seconda presentazione de “I nemici della giustizia” che ha riscosso grande successo su YouTube, invece, è stata quella organizzata lo scorso 18 gennaio da “la Feltrinelli” presso la Galleria Alberto Sordi di Roma: più di cento persone nella Galleria e 118mila visualizzazioni post-conferenza. E, anche in questo caso, migliaia di persone connesse in diretta streaming durante il convegno. A moderare gli autori vi era il giornalista e conduttore televisivo Andrea Purgatori che ha dibattuto con il consigliere Nino Di Matteo e con il giornalista Saverio Lodato su magistratura e crisi politico-istituzionale, anche in riferimento al ridicolo teatrino che la nostra classe dirigente ha messo in atto durante i giorni che precedettero l’elezione del Capo dello Stato.

Alle migliaia di persone che hanno assistito alle due conferenze, vanno aggiunte anche 30mila visualizzazioni raggiunte da una breve clip estrapolata dal convegno che si è svolto alla Galleria Alberto Sordi, in cui Saverio Lodato fa il suo “j’accuse” contro gli ormai secolari rapporti tra la mafia e politica. Lodato, infatti, ricordò che nel primo delitto eccellente di Cosa Nostra - in cui venne assassinato il direttore del banco di Sicilia Emanuele Notarbartolo - la peggio politica rappresentata al tempo dal senatore Raffaele Palazzolo fece la sua parte e il processo che ne scaturì alla fine si concluse con una acclamata quanto chiacchierata assoluzione. “Già allora la mafia aveva nel suo Dna i rapporti con la politica”, disse Lodato in quell'occasione. Tuttavia, anziché scegliere la strada della denuncia, il giornalismo scelse di “prestarsi, forse grossolanamente alla favoletta” che la mafia e la politica erano due cose separate, ma alla fine si è giunti alla conclusione che sono in realtà due entità intimamente convergenti tra di loro, tanto che “è diventato davvero difficile distinguere in natura dove finisce il mafioso e dove comincia il politico, dove finisce il politico e dove comincia il mafioso”. Per poi concludere affermando che sì, ci sono ancora uomini dentro la politica che sono validi e onesti, ma “sono gli uomini politici che in Italia contano di meno perché quelli che contano di più sono gli altri”.

Infine, se agli ottimi risultati ottenuti da queste due presentazioni del libro “I nemici della giustizia” aggiungessimo anche quelli ottenuti dalla video-intervista “Giulietto Chiesa: ‘Così andiamo verso una guerra di sterminio mondiale’” (330mila “views”) oppure la videoinchiesta "La strage di Via D'Amelio, i mandanti esterni e l'attentato a Nino Di Matteo” (oltre 260mila visualizzazioni), quella che emergerebbe non sarebbe una semplice sommatoria di numeri bensì una corrente di pensiero di uomini e donne che, stanchi dell’attuale status quo e del silenzio criminale che incombe su certi temi (spesso tabù delle istituzioni), si stanno appassionando alle sorti del proprio futuro presenziando e assistendo a dibattiti socioculturali come queste presentazioni di libri.

E in questo la tecnologia aiuta. D’altronde, si dice che i libri non tramontano mai.



Guarda i video di ANTIMAFIADuemila TV



ARTICOLI CORRELATI

Di Matteo: ''Guardando certe riforme ho il timore che si realizzi il papello di Riina''

''I Nemici della Giustizia'' a Palermo

Saverio Lodato: ''In Italia tanti politici perbene. Sono quelli che non contano niente''

Nino Di Matteo: ''Costituzione violata dalla legge Cartabia''