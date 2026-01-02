Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per migliorare la navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’uso del sito stesso. Per i dettagli o per disattivare i cookie consulta la nostra cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque link del sito acconsenti all’uso dei cookie.
Cookie Policy
amtv dx logo

Li Gotti: ''Altro che mafia-appalti. Borsellino sapeva della pista nera sulla strage di Capaci'' - Seconda Parte

Dettagli

Dal caso Almasri alle stragi d'Italia. Intervista esclusiva di Giorgio Bongiovanni

La ricerca della verità sulla strage di via d'Amelio; l'inchiesta a "senso unico" che sta conducendo la Commissione parlamentare antimafia sul filone "mafia-appalti"; la querela di Chiara Colosimo nei confronti di Saverio Lodato; la pista-nera dietro le stragi degli anni Novanta. Sono questi alcuni dei temi della seconda parte dell'intervista rilasciata dall'avvocato Luigi Li Gotti al direttore di ANTIMAFIADuemila, Giorgio Bongiovanni. "La Commissione Parlamentare antimafia non vuole aprire pagine politicamente pericolose" dice Li Gotti.


stragi ditalia fr int

Quindi, parlando anche della recente deposizione del Procuratore capo di Caltanissetta, Salvatore De Luca, all'antimafia, aggiunge: "Il Procuratore De Luca ha detto che la pista cosiddetta nera è zero spaccato, ma in questi giorni si sta celebrando il processo a Caltanissetta dove si sostiene l'accusa nei confronti di tale Domenico Romeo, accusato di aver detto il falso agli inquirenti perché, sobillato ed istigato dall'onorevole Stefano Menicacci, MSI, negò di aver accompagnato Delle Chiaie in Sicilia, negò di conoscere Licio Gelli". 
Successivamente Li Gotti torna a parlare anche dei tanti misteri d'Italia. "Le onde dell'Atlantico portano lontano, diceva il collaboratore di giustizia Mannoia sull'omicidio La Torre, ma ci sono anche Mattei, Moro. Il nostro è un Paese vassallo". 





ARTICOLI CORRELATI 

Li Gotti: ''Nella storia dello stragismo la costante è la presenza dei Servizi segreti'' - Prima Parte

A colloquio con l'avvocato Luigi Li Gotti. Il Trailer 

Oltre 125 mila spettatori per l'intervista di Giorgio Bongiovanni a Luigi Li Gotti

''Stragi d'Italia'', Conte e Li Gotti: no all'oblio della verità voluto dal governo Meloni

Li Gotti: ''Il Governo vuole l'oblio sui misteri della Repubblica, non lo consentiremo’'

''Stragi d'Italia'', Conte e Li Gotti: no all'oblio della verità voluto dal governo Meloni

Lodato: le stragi sono continuate perché i fascisti non si sono mai redenti, e ora vogliono l’oblio

Stragi d'Italia: un libro che fa paura al governo di Giorgia Meloni

Li Gotti: ''Il caso Almasri è una macchia indelebile per la nostra democrazia''  

TAGS: , ,

Ti potrebbe interessare...

ANTIMAFIADuemila
Associazione Culturale Falcone e Borsellino
Via Molino I°, 1824 - 63811 Sant'Elpidio a Mare (FM) - P. iva 01734340449
Testata giornalistica iscritta presso il Tribunale di Fermo n.032000 del 15/03/2000
Privacy e Cookie policy

Stock Photos provided by our partner Depositphotos