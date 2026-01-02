Li Gotti: ''Altro che mafia-appalti. Borsellino sapeva della pista nera sulla strage di Capaci'' - Seconda Parte

Dal caso Almasri alle stragi d'Italia. Intervista esclusiva di Giorgio Bongiovanni
La ricerca della verità sulla strage di via d'Amelio; l'inchiesta a "senso unico" che sta conducendo la Commissione parlamentare antimafia sul filone "mafia-appalti"; la querela di Chiara Colosimo nei confronti di Saverio Lodato; la pista-nera dietro le stragi degli anni Novanta. Sono questi alcuni dei temi della seconda parte dell'intervista rilasciata dall'avvocato Luigi Li Gotti al direttore di ANTIMAFIADuemila, Giorgio Bongiovanni. "La Commissione Parlamentare antimafia non vuole aprire pagine politicamente pericolose" dice Li Gotti.
Quindi, parlando anche della recente deposizione del Procuratore capo di Caltanissetta, Salvatore De Luca, all'antimafia, aggiunge: "Il Procuratore De Luca ha detto che la pista cosiddetta nera è zero spaccato, ma in questi giorni si sta celebrando il processo a Caltanissetta dove si sostiene l'accusa nei confronti di tale Domenico Romeo, accusato di aver detto il falso agli inquirenti perché, sobillato ed istigato dall'onorevole Stefano Menicacci, MSI, negò di aver accompagnato Delle Chiaie in Sicilia, negò di conoscere Licio Gelli".
Successivamente Li Gotti torna a parlare anche dei tanti misteri d'Italia. "Le onde dell'Atlantico portano lontano, diceva il collaboratore di giustizia Mannoia sull'omicidio La Torre, ma ci sono anche Mattei, Moro. Il nostro è un Paese vassallo".
