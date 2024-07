Quel filo nero tra mafia, estrema destra e servizi (Seconda parte)

Interesse americano, verità indicibile

La storia giudiziaria del Paese, grazie a indagini e processi, ha sufficientemente provato che dietro molti delitti eccellenti e stragi che hanno destabilizzato il Paese vi era la presenza di servizi segreti.

Tracce sulla presenza di certi apparati negli ambiti delle stragi, come abbiamo scritto in più occasioni, è dimostrata da molteplici prove.

Dai guanti di lattice, con tracce di Dna femminile a Capaci, al ritrovamento nei pressi del cratere di un bigliettino con un numero riferito ai servizi. Dalle dichiarazioni di Spatuzza sulla presenza di un uomo che “non era di Cosa nostra” durante le fasi di caricamento dell'esplosivo per la strage di Borsellino, alle testimonianze sulla presenza di donne nelle stragi di Firenze e Milano.

Nel libro “Le donne delle stragi” (ed. Chiarelettere) scritto dal giornalista di SkyTg24 Massimiliano Giannantoni e dal criminologo Federico Carbone viene rivelata l'esistenza di un documento secondo il quale "nel 1993 cinque donne facevano parte della VII divisione del SISMI i cui componenti erano molti di più di quei 16 conosciuti attraverso la cosiddetta lista Fulci".

“Le donne - si legge nel libro - sono nella stessa lista dei militari sospettati e mai indagati per l’indagine sulla Falange armata”. Addirittura, secondo una fonte riservata, “di queste cinque agenti, oggi almeno tre sarebbero ancora in servizio”.

"Anche se non conosciamo con certezza i nomi di tutte, sappiamo che si tratta di donne pericolose – scrivono gli autori - A lungo si sono nascoste dietro false identità e vite solo all’apparenza normali. Le indagini sui crimini in cui sarebbero state coinvolte, sebbene in parte archiviate, dopo tre decenni non sono ancora concluse".

Sempre il criminologo Federico Carbone, in un'intervista a Il Giornale, aveva raccontato di aver saputo in via confidenziale da una fonte (un generale dell'esercito USA di stanza a Camp Darby, una donna vicina alla Cia) di un coinvolgimento proprio della Cia nella strage di Capaci (“In una delle nostre conversazioni mi fece capire che anche a Capaci erano coinvolti loro. Non so in quali termini precisi, ma l’ha fatto intendere. Quando parlo di loro parlo della struttura, quindi della Cia”).

Un'ombra inquietante che avvolge tutte le stragi del nostro Paese.

Basti pensare che sin dal 1948, dopo la netta vittoria alle elezioni della Democrazia Cristiana (foraggiata con sovvenzioni da Washington) viene confermata la posizione atlantista dell’Italia che già era stata “preparata” con l'operazione Huasky e lo sbarco in Sicilia, nel luglio 1943.









Il simbolo della Central Intelligence Agency



Quella manovra militare contò sul supporto logistico ed operativo offerto dalla mafia.

“La mafia - affermò l’agente della CIA Victor Marchetti - per il suo carattere anticomunista è uno degli elementi che la CIA usa per controllare l’Italia”.

L'altro “braccio” era rappresentato dagli esponenti dell’estrema destra, che abbandonato il fascismo trovano nella lotta anti-comunista una nuova collocazione.

Va anche ricordato che, durante il primo mandato politico della DC, in concomitanza con l’adesione alla NATO, venne istituito il Servizio Informazioni Forze Armate (SIFAR), ovvero il primo servizio segreto italiano nel dopoguerra. Controllato dal Ministero della Difesa, era a tutti gli effetti gestito in collaborazione con l’americana CIA, che come avveniva in altri Stati dettava le linee operative.

E' da allora che la Cia è stata protagonista della nostra storia, fino ad arrivare ai tempi più recenti.

Quindi, se è vero che nella strage di Via D'Amelio, nella strage di Capaci, nelle stragi del 1993 c'erano i servizi segreti italiani, significa che c'era la CIA che controllava o dirigeva o in qualche modo era presente a questi attentati.

Che i nostri servizi di sicurezza siano alle dipendenze dirette di quello americano è stato dimostrato anche recentemente nel processo sul caso Abu Omar, con l'operazione di extraordinary rendition effettuata a Milano nel febbraio 2003.

Non è semplice mettere insieme i pezzi, ma pian piano la verità sta emergendo con più chiarezza.

Le ultime indagini sulla strage di Brescia hanno fatto emergere il coinvolgimento di esponenti dei servizi segreti dell’esercito americano, nel corso della strategia della tensione.

E' certo che sapevano quel che sarebbe avvenuto. A volte sono intervenuti in prima persona. Altre sono rimasti a guardare.

E' un dato di fatto che tra i condannati come responsabili della strage di Piazza Fontana vi sia Carlo Digilio, ovvero un esponente italiano collegato alla Cia.

A lungo i servizi segreti americani hanno appoggiato l’estremismo di destra e la mafia perché ritenute due anticorpi contro la possibile ascesa delle forze di sinistra nell’area di governo.

Ecco il nervo scoperto di questo governo fascista che cerca in tutti i modi di deviare da questa pista l'attenzione del popolo, degli intellettuali, dei magistrati e delle forze dell'ordine.

I depistaggi sono il minimo comun denominatore di tutte le stragi terroristiche di matrice neofascista degli anni di piombo a quelle di mafia del 1992-1993.

Un solco tracciato che viene percorso ancora oggi, pur di allontanare dalla verità.

Si cerca disperatamente di negare, insabbiare e cancellare ogni possibile coinvolgimento della destra eversiva in queste faccende.

Elementi di contatto tra eversione nera e mafie (Cosa nostra e 'Ndrangheta) sono emersi su fatti che partono dagli anni Settanta e si sviluppano fino alle stragi degli anni Novanta.









Paolo Bellini





La condanna all'ergastolo di Paolo Bellini per la strage di Bologna del 2 agosto, confermata in appello, rappresenta un grande problema in questo senso.

Ex Avanguardia Nazionale, Bellini è stato un killer di 'Ndrangheta e a lungo ha usato il nome falso di Roberto Da Silva. Nel 1992 è stato protagonista della cosiddetta “seconda trattativa”, quella per recuperare le opere d’arte rubate dalla mafia in cambio di benefici carcerari ai boss detenuti, ed oggi si trova a essere indagato anche per le stragi degli anni Novanta.

Ed è un dato raccolto nei processi che l'idea delle stragi contro il patrimonio storico e architettonico in Continente si sia formata nei dialoghi tra Paolo Bellini ed Antonino Gioè (morto in circostanze misteriose mentre si trovava in carcere a Rebibbia).

Ancora si dovrebbe ricordare che l'artificiere della strage di Capaci era Pietro Rampulla, mafioso della provincia di Messina, ex fascista vicino a Ordine nuovo esperto di esplosivi. Doveva essere lui ad azionare il telecomando, ma adducendo un “impegno” non si presentò il giorno della strage.

La “Pista nera” prenderebbe nuova forma in recenti indagini delle Procure partendo da alcuni verbali in cui testimoni riferiscono della presenza dell’estremista di destra Stefano Delle Chiaie a Capaci, un mese prima della strage in cui Giovanni Falcone, assieme alla moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta, perse la vita.

E che dire degli strettissimi legami che l'estrema destra ha avuto anche con la 'Ndrangheta, a partire dalla fine degli anni Sessanta?

Il processo 'Ndrangheta stragista, condotto dal procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo, ha messo in evidenza questi rapporti.

Ci riferiamo al summit del 26 ottobre del 1969, quando un pattuglione della squadra mobile reggina sorprese un centinaio di 'ndranghetisti in pieno Aspromonte, a due passi dal Santuario della Madonna della Montagna di Polsi, intenti a discutere la riorganizzazione della criminalità reggina.

Un evento a cui parteciparono uomini di 'Ndrangheta, su tutti il boss Paolo De Stefano, ma anche soggetti appartenenti all'eversione nera come il principe Junio Valerio Borghese, il marchese Felice Zerbi, Bruno Di Luia, Stefano Delle Chiaie, o Pierluigi Concutelli (anche se alcuni documenti dimostrerebbero che il giorno prima aveva iniziato la propria detenzione nel carcere di Palermo, ndr) che non furono arrestati.

Altra figura centrale a cui si fa riferimento nelle sentenze del processo calabrese è quella dell'avvocato Paolo Romeo, ex parlamentare del Psdi, piduista, cresciuto nelle file di Avanguardia nazionale (già condannato in via definitiva nel processo “Olimpia” per concorso esterno e di recente condannato nel processo Gotha), per sua stessa ammissione responsabile della latitanza del terrorista nero Franco Freda.

Per decenni uno dei massimi riferimenti della cosiddetta "Reggio bene", secondo i giudici intraneo alla famiglia criminale dei De Stefano con un ruolo di vertice, ma allo stesso tempo membro “della massoneria segreta o componente riservata della ‘Ndrangheta unitaria”. Una figura capace di muoversi su più livelli.









Stefano Delle Chiaie





Nel segno di Falcone