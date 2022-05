Trentennale Strage Capaci, Grasso: ''Giovani fanno bene a protestare. Sono pungolo per la politica''

“Occorre che collabori con la giustizia qualcuno esterno alla mafia, a Cosa nostra, e che certamente ha fatto quelle stragi con una mano esterna, grazie ad una convergenza di interessi che certamente c’è stata. Non avrò pace fino a quando non sarà scoperto tutto”. Sono le parole di Pietro Grasso, ex Presidente del Senato, raggiunto oggi pomeriggio dai nostri microfoni al Foro Italico di Palermo durante l’evento organizzato da La Repubblica: "1992-2022 30 Anni dalle Stragi Falcone e Borsellino". Un evento in cui artisti, magistrati, intellettuali, politici, giornalisti hanno ricordato quei tragici giorni del 1992, in particolare modo il 23 maggio. Sul palco si sono susseguiti gli interventi di Lirio Abbate, Stefania Auci, Carlo Bonini, Maurizio De Lucia, Mario Di Caro, Maria Falcone, Leo Gullotta, Carmelo Lopapa, Maurizio Molinari, Salvo Palazzolo, Pif, Salvo Piparo, Stefania Prestigiacomo, Giuseppe Provenzano e Conchita Sannino.

Ma fare memoria significa anche tutelare la legislazione antimafia ispirata dagli ideali dello stesso Giovanni Falcone. Tanti sono i tentativi posti in essere per cercare di riformare questa legislazione, unica al mondo. Senza comprenderne, però, i rischi e i pericoli. “Purtroppo, ci sono delle sentenze della Corte costituzionale che vanno in senso contrario pensando che per esempio la collaborazione in maniera assoluta, come presunzione assoluta, non può essere elemento per evitare impedire i benefici ai mafiosi o a coloro che sono detenuti - ha continuato Grasso -. Sto lavorando, ed è ancora in discussione, su un disegno di legge volto a fissare dei paletti fermi, affinché pur rispettando la sentenza della Corte costituzionale il completo abbandono di Cosa nostra possa essere la forma per ottenere anche il più piccolo beneficio”.











A conclusione dell’intervista, Pietro Grasso ha voluto sostenere ed incoraggiare un corteo giovanile, artistico e popolare - quello promosso dall’ass. Universitaria Contrariamente e da Our Voice - che domani 23 maggio partirà alle ore 15:00 dalla facoltà di Giurisprudenza di Palermo (Via Maqueda, 172) e si concluderà nei pressi dell’Albero Falcone in via Notarbartolo. Un corteo volto a distruggere il frastuono della retorica e l’ipocrisia delle passerelle politiche che rendono la commemorazione un ricordo sterile. Un corteo per fare memoria dei trent’anni che ci separano da quel terribile 23 maggio 1992 in cui un ordigno venne azionato dalla mafia - e non solo - e un tratto di autostrada dilaniandosi inghiotti le vite di 5 servitori dello Stato.

“Fanno bene questi giovani. Io sono d’accordo con loro - ha affermato Grasso -. È bene che anche le istituzioni abbiano un pungolo. Questi studenti fanno bene perché vuol dire che questa città non è rassegnata non è indifferente. Questa voce dei giovani mi dà speranza per il futuro”.

Ora non resta che vedere se durante il corteo di domani pomeriggio - unico organizzato per l’occasione - si presenteranno le istituzioni e, in particolare, i candidati sindaci della città di Palermo i quali, per strategie o per sentimento (non spetta a noi giudicare), si apprestano a non perdere un evento commemorativo: vero ago della bilancia delle amministrative a Palermo.



Foto © Paolo Bassani



