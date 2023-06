Editoriali

Non riuscì nel miracolo in sala operatoria e la 'Ndrangheta lo uccise, storia di Nicola Pandolfo

“A tu per tu” con Marco Pandolfo, figlio del neurochirurgo ucciso nel ’93 perché non salvò la bimba di un boss: “Lo Stato lo riconosca come vittima di mafia”

Domenico Pandolfo era uno stimatissimo primario di Neurochirurgia messinese dell’ospedale Riuniti di Reggio Calabria. Il 20 marzo 1993 “Nicola”, come veniva affettuosamente chiamato dalla famiglia, era di servizio a Locri per un consulto medico quando venne ammazzato da due killer con sette colpi di pistola. Prima di esalare l’ultimo respiro ad un poliziotto accorso a soccorrerlo gli fece un nome: la famiglia Cordì. Pandolfo, infatti, aveva da poco provato a salvare una bambina di nove anni gravemente malata, la piccola Paola Cordì, figlia del boss della ’Ndrangheta Cosimo Cordì (defunto nel 1997). Pandolfo decise comunque di intervenire nonostante la quasi impossibilità della riuscita dell’operazione. Ma insieme alla sua equipe non riuscì nel suo intento. A seguito della morte della figlia, Cordì richiese la cartella clinica della bambina, elemento che fece immediatamente insospettire Pandolfo, al punto da comunicare alla moglie il nome dei Cordì, chiedendole di ricordarlo nel caso gli fosse accaduto qualcosa. E così accadde. Il neurochirurgo venne freddato da sicari davanti all’ospedale quella mattina.

A trent’anni di distanza, su quell’omicidio, non si è ancora giunti a una verità giuridica, nonostante lo stesso Domenico Nicolò Pandolfo, in punto di morte avesse confermato che l’attentato era stato eseguito da quel clan mafioso. A distanza di poco tempo dall’agguato, fu il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, all’epoca sostituto procuratore di Locri, a disporre lo stato di fermo per Cosimo Cordì in qualità di presunto mandante dell’omicidio.

Le indagini si dimostrarono tuttavia inconcludenti. Nessuno volle testimoniare quanto accaduto, nonostante quel giorno il luogo del delitto fosse gremito di persone come ci ha raccontato Marco Pandolfo, figlio del neurochirurgo. Nell’ottobre del 1996, ha ricordato Pandolfo, il caso fu archiviato per insufficienza di prove.

Marco, che abbiamo intervistato nel nostro format “A tu per tu”, ci ha raccontato quello che è stato l’esempio lasciato dal padre chirurgo il quale non si è mai tirato indietro nel suo onere di salvare persone, neanche quando queste persone appartenevano a organizzazioni mafiose. Oggi la famiglia Pandolfo attende verità e giustizia e chiede che lo Stato riconosca “Nicola” come vittima innocente di mafia e quindi ne ricordi il sacrificio per la comunità.