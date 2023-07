La brutale persecuzione di un giusto in Cile e nel mondo

Esteban Silva Cuadra (in foto) è un sociologo, analista politico ed analista internazionale (attualmente commentatore di Hispan TV, RT in spagnolo e Telesur), leader del Movimento Socialista Allendista, portavoce della piattaforma Cile Migliore senza TLC (Trattato di Libero Commercio) e coordinatore generale della piattaforma America latina senza TLC, tra le altre attività. Come ideologo politico, partecipa attivamente al Foro di Sao Paulo. Appoggia la resistenza in Palestina e la resistenza del popolo saharawi contro la tirannia colonialista del Marocco e Spagna. Secondo lui, è necessario combattere l'ingiustizia ovunque ci sia.

Dopo aver frequentato il seminario in gioventù, simpatizzò con la Sinistra cristiana e la Teologia della Liberazione. Ha combattuto da inizio anni ’80 contro la Dittatura di Pinochet. È stato consulente di un presidente latinoamericano ed è amico di vari presidenti ed ex governanti del nostro continente.

La sua possibile carriera politica è stata sempre rimandata o bloccata dai suoi stessi compagni di lotta, che poi hanno ceduto ai grandi interessi economici. Nel suo caso, Silva ha scelto di rimanere fedele alle sue convinzioni e i suoi principi, nonostante fosse bollato come "pazzo" perché avrebbe potuto - così gli è stato detto- porre fine ai problemi economici perfino dei suoi nipoti. Egli è stato un personaggio scomodo per gli ultimi governi di questo paese. È stato accusato, a livello giornalistico, di essere uno degli istigatori del movimento e della ribellione del 18 ottobre del 2019 in Cile e per questo è stato minacciato di morte in diverse reti sociali, al punto che agenti dello stato sotto copertura entrarono nel suo domicilio come “ladri”, portando via solo il suo telefono e PC.

Riceve costantemente inviti da parte di governi ed organizzazioni di diversi paesi latinoamericani ed anche dell'Algeria e del Fronte Polisario (che difende la causa saharawi) e tutte le risorse che gli mettono a disposizione, lui le investe nella “causa” che difende, al punto che ha sempre avuto difficoltà economiche (come ho constatato personalmente).

Un paio di giorni fa, sono nuovamente entrati in casa sua, hanno portato via il suo telefono e lasciato invece nel cortile alcune cose di valore, per dargli un chiaro messaggio su chi era entrato e a quale fine. Tutte le denunce che ha fatto sulla persecuzione, incluso le aggressioni fisiche di intimidazione, non sono servite a nulla perché è lo Stato ad essere contro di lui. Trattandosi di un personaggio conosciuto internazionalmente, per due volte è stato derubato o “ha perso” la sua valigia sulle Linee aeree. Per quanto detto fino ad ora, abbiamo dato il nostro appoggio alla sua lotta ed alla sua persona, denunciando questa persecuzione con oggi mezzo, seppur limitato, a nostra disposizione.

Silva ha fatto dell'attivismo la sua forma di vita, la resistenza è nel suo dna spirituale. Lui vive nel mondo ma non guarda né vuole niente da questo mondo, non sembra interessargli niente di quello che tutti cercano, rimane al margine e gli interessa solo resistere a tutte le forme di dominazione ed ingiustizia che trova sui suoi passi.