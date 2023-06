Appello dei sopravvissuti alle bombe di Hiroshima e Nagasaki e delle 2° e 3° generazioni

I leader del G7, che sono gli artefici della guerra, della povertà, della contaminazione radioattiva e della devastazione ambientale globale e i promotori dell’armamento nucleare dei loro Paesi, rifiutandosi di firmare il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari (TPNW), sono stati in visita a Hiroshima e hanno tenuto il vertice. Qual è stato l’obiettivo di tenere il vertice del G7 a Hiroshima, la città che ha subito la prima catastrofe nucleare per l’umanità?

In primo luogo, intendono continuare e intensificare la guerra in Ucraina nell’interesse dell’imperialismo. Sopprimendo le voci che chiedono: “Russia e NATO, giù le mani dall’Ucraina! Fermate subito la guerra!”, che si stanno diffondendo in tutto il mondo, stanno inviando all’Ucraina una grande quantità di armi e fondi di guerra. Sono persino arrivati a dichiarare a sangue freddo l’uso di proiettili all’uranio impoverito per i carri armati consegnati dalla NATO, che contaminerebbero ulteriormente l’Ucraina con sostanze radioattive e porterebbero il mondo su una rotta di collisione nucleare. Il primo ministro giapponese Kishida, che ha recentemente visitato l’Ucraina e ha ospitato il vertice del G7, mira alla partecipazione militare del Giappone alla guerra in Ucraina offrendo armi letali.

In secondo luogo, l’agenda del vertice del G7 a Hiroshima, soprattutto per gli Stati Uniti e il Giappone, è impostata sulla preparazione di una guerra di aggressione contro la Cina. Mentre i Paesi del G7 hanno a lungo dominato il mondo con le loro forze militari e i loro poteri finanziari, ora minacciano la Cina dichiarando: “Siamo fortemente contrari a qualsiasi cambiamento unilaterale dello status quo, in particolare con l’uso della forza”, e rafforzando la spinta alla guerra. Il governo Kishida, abbandonando apertamente la Costituzione pacifista giapponese, ha raddoppiato il budget militare, affermando di possedere la capacità di colpire le basi nemiche e sta rafforzando le basi militari a Okinawa, nelle isole Ryukyu e in tutto il Giappone. Pertanto, l’obiettivo principale del Vertice G7 di Hiroshima è apparso essere la preparazione della guerra di aggressione alla Cina, con Okinawa e la Corea del Sud come basi di sortita.











In terzo luogo, si sono riuniti a Hiroshima con lo scopo di giustificare la loro guerra con le parole ingannevoli “il cammino verso un mondo senza armi nucleari”. Sostenendo spudoratamente che la Russia e la Cina devono abbandonare le loro armi nucleari e che i Paesi del G7, guidati dagli Stati Uniti, dovrebbero rafforzare ulteriormente le loro armi nucleari. Hiroshima sarà utilizzata come luogo di propaganda oltraggiosa per condurre una guerra nucleare sotto il nome di “abolizione delle armi nucleari”.

Temendo seriamente di essere stati smascherati dalla loro menzogna e di essere stati circondati da manifestanti inferociti, avevano instaurato uno stato di assedio – l’occupazione di Hiroshima da parte del G7 -, mobilitando oltre 40.000 forze di polizia da tutto il Giappone, chiudendo le scuole e gli asili vicini e vietando l’ingresso al Parco del Memoriale della Pace. I mass media sono stati utilizzati per la propaganda di “una conferenza per la pace” al fine di sopprimere le voci furiose contro il vertice.

Di fronte a queste offensive, abbiamo realizzato due manifestazioni con lo slogan “Schiacciare il vertice del G7, la conferenza della guerra nucleare imperialista” e siamo riusciti a contrastare le loro intenzioni malvagie. Continueremo la nostra lotta contro il G7.

Ci troviamo ora di fronte a un’imminente guerra mondiale, alla rivalità imperialista sulle sfere di influenza del mondo come inevitabile esplosione delle contraddizioni intrinseche dell’imperialismo. L’imminente guerra si caratterizza come un antagonismo tra i Paesi del G7 guidati dagli Stati Uniti, che stanno scivolando giù dalla posizione centrale nel sistema mondiale, e la Cina come “il più grande concorrente” dell’imperialismo statunitense, e la Russia. Il mondo sarà inevitabilmente rovinato se lasceremo gli sviluppi effettivi sotto il comando della classe dominante, qualunque direzione prenda.











Rifiutiamo con forza questa strada verso la distruzione totale. La nostra strada è quella di opporci alla politica di guerra dei nostri governi, di organizzare una tempesta di lotte mondiali contro la guerra e le bombe atomiche e di rovesciare il sistema dominante esistente, che non ha altra via di sopravvivenza se non quella della guerra, con la potenza della classe operaia di tutto il mondo.

Noi, i sopravvissuti alla bomba atomica, i nostri figli e nipoti, siamo fermamente decisi a non permettere mai più il ripetersi dei disastri di Hiroshima e Nagasaki, non solo per noi ma per tutti i popoli del mondo di oggi. Hiroshima e Nagasaki sono stati i risultati catastrofici del dominio coloniale imperialista giapponese sui popoli asiatici e della guerra di aggressione. Il governo Kishida è impegnato in una mossa disperata di accumulo militare, rafforzamento della coalizione di guerra e rimodellamento del Giappone in un “Paese capace di fare la guerra” e utilizza Hiroshima come mezzo per raggiungere questi obiettivi. Questi tentativi oltraggiosi non saranno mai consentiti.

Con questa ferma determinazione, invitiamo tutta la classe operaia e le masse di tutto il mondo a sollevarsi insieme a noi per opporsi alla spinta bellicista dei nostri governi! Lavoratori di tutto il mondo, unitevi per impedire la guerra nucleare mondiale!

A nome dei sopravvissuti alla bomba atomica e delle loro seconde e terze generazioni.



I sopravvissuti della bomba atomica:

Mireko Yoshihara, Reiko Shimoda, Miyako Jodai, Misako Takagi



La seconda generazione:

Takeshi Nakashima, Yasuhiro Ikkanda, Chiyo Inoue, Jiro Noda, Ayako Hirano, Makoto Yoshikawa, Ken Tonoko, Nobuhiro Yamada, Shoji Kihara, Ryoji Tasaka, Sumie Jeong, Takako Takenaka, Kazuo Nitta, Michiko Terayama



La terza generazione:

Isa Jeong, Ryo Miyahara, Atsushi Nakashima

Adottato dall’Assemblea Internazionale contro la Guerra nucleare di Hiroshima il 20 maggio 2023 dal comitato esecutivo del gruppo "8.6 広島大行動" ("6/8 Hiroshima - Grande azione”)



Blog: 86hiroshima.blogspot.com - facebook.com



Foto tratte da: znn.jp