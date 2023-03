Xi Jinping: ''Forze armate cinesi diventino 'Muraglia d'acciaio'''

Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha invocato sforzi per favorire la modernizzazione della Difesa e trasformare le forze armate in una "Grande Muraglia d'acciaio" in grado di tutelare efficacemente la sicurezza, la sovranità e gli interessi di sviluppo nazionali. Xi ha formulato le sue osservazioni durante il discorso di chiusura pronunciato oggi all'Assemblea nazionale del popolo (Anp), la massima istituzione legislativa nazionale. "La sicurezza è il fondamento dello sviluppo, mentre la stabilità è un prerequisito per la prosperità", ha detto il capo di Stato cinese, secondo cui il modello di sviluppo nazionale deve essere tutelato con una nuova architettura di sicurezza. Per favorire il ringiovanimento della nazione e costruire un moderno Paese socialista da ogni punto di vista, Xi ha invitato a "mettere le persone al primo posto", così come a perseguire uno sviluppo di alta qualità.

La Cina deve essere fortificata tramite il ricorso alla scienza e all'istruzione, così come attraverso una strategia di sviluppo guidata dall'innovazione, ha evidenziato il presidente cinese. La costruzione di "un Paese forte" passa anche attraverso una governance "rigorosa" del Partito comunista cinese: "Solo quando il Partito prospera il Paese può essere forte. E' dunque necessario governare il Partito in modo completo e rigoroso in ogni momento, opporsi fermamente alla corruzione, assicurare sempre l'unità della forza politica e garantire che non subisca mai deterioramenti", ha detto Xi. Relativamente alla governance delle regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao, il capo di Stato cinese ha invocato "la ferma promozione" del modello "un Paese, due sistemi".

Xi ha inoltre richiesto l'attuazione della strategia di Partito per "risolvere la questione taiwanese nella nuova era", "l'attiva promozione dello sviluppo pacifico delle relazioni intra-Stretto", l'opposizione alle ingerenze esterne e alle "forze separatiste promoventi l'indipendenza" dell'isola, nonché l'avanzamento del "processo di riunificazione (di Taiwan) alla madrepatria". Nell'arena internazionale, la Cina vuole "lavorare duramente per costruire una comunità dal futuro condiviso per l'umanità". Lo sviluppo nazionale "non può essere separato da quello del resto del mondo, ed e' necessario promuovere con forza un'apertura di alto livello", promuovere il multilateralismo e partecipare alla riforma e alla costruzione del sistema di governance globale, ha concluso Xi.



