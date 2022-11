Washington approva vendita di armi da 323 ml Usd alla Finlandia

L'amministrazione Biden ha approvato una potenziale vendita di armi da 323 milioni di dollari alla Finlandia, che confina con la Russia. L'amministrazione ha informato oggi il Congresso della sua approvazione della possibile vendita di missili tattici e altri armamenti, dichiara il Dipartimento di Stato americano in una nota. L'approvazione della vendita proposta arriva mentre la Finlandia cerca di aderire alla Nato. "Questa proposta di vendita sosterrà la politica estera e la sicurezza nazionale degli Stati Uniti migliorando la sicurezza di un partner fidato, che è una forza importante per la stabilità politica e il progresso economico in Europa", si legge nella nota. "È vitale per l'interesse nazionale degli Stati Uniti aiutare la Finlandia a sviluppare e mantenere una forte e pronta capacità di autodifesa", aggiunge.



Foto: it.depositphotos.com