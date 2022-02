Il Mali cavalca l'opposizione al neocolonialismo francese e chiama i soldati russi

Sono ore di fermento per il continente africano. Lunedì 31 gennaio, il governo del Mali ha dato 72 ore di preavviso all’ambasciatore francese Joel Meyer per lasciare il paese, a seguito di dichiarazioni sull’operato del governo di transizione valutate come ostili e oltraggiose.

Le Drian aveva definito la giunta militare illegittima, colpevole di aver creato una situazione “fuori controllo” e responsabile di aver contribuito al deterioramento dei rapporti con la Francia e gli altri partner europei.

Le relazioni tra Francia e Mali si sono deteriorate rapidamente nelle ultime settimane, ufficialmente a seguito della decisione della giunta militare di rimandare le elezioni, previste per febbraio, al 2025, ma c’è ben altro a preoccupare i francesi: la questione più calda riguarda infatti il dispiegamento nel paese dei mercenari russi del gruppo Wagner.

Agli inizi di gennaio il portavoce dell'esercito del Mali ha affermato che i soldati russi si sono schierati nella città settentrionale di Timbuktu per addestrare le forze maliane in una base lasciata libera dalle truppe francesi il mese scorso, a causa della persistente insicurezza in un paese in cui vaste aree di territorio sono fuori dal controllo del governo. Il Mali è stato flagellato da un conflitto iniziato con la guerra USA/NATO del 2011 contro la Libia che ha portato al trasferimento di grandi quantità di armi nella regione del Sahel, dove tutt’ora diversi gruppi armati composti anche da jihadisti si contendono il controllo del territorio.

In un paese in cui il principale bene d’esportazione è l'oro, questa nuova diversificazione di alleanze assume un forte significato politico che il governo di Macron non può certo vedere di buon auspicio per l’egemonia neocoloniale francese basata sul Franco Cfa, utilizzato in 14 paesi africani, tra cui appunto il Mali. Si tratta di una moneta forte molto vantaggiosa per gli investitori esteri che non temono svalutazioni, ma estremamente distruttiva nei confronti dell’economia locale.

Una “diversificazione delle sue relazioni” per motivi di sicurezza, stando alle parole del portavoce del ministero della difesa maliano; un processo di apparente decolonizzazione dal dominio francese che è iniziato con il colpo di stato militare del 24 maggio 2021, guidato dal popolarissimo colonnello Assimi Goita, attuale presidente del Mali e il presidente del Comitato nazionale per la salvezza del popolo del Mali.

Un processo che cavalca un forte sentimento antifrancese, testimoniato anche dalle recenti manifestazioni popolari del 14 gennaio che hanno visto radunarsi nella capitale Bamako più di 3 milioni di persone. Oltre alle recenti sanzioni imposte dall’ECOWAS, ad alimentare le proteste contro l’ex potenza coloniale ha sicuramente influito un recente rapporto delle Nazioni Unite che pone sotto accusa direttamente l’esercito di Parigi in merito ad un attacco aereo che ha portato all’uccisione di almeno 19 civili a una festa di matrimonio avvenuta nel villaggio di Bounti, il 3 gennaio dello scorso anno.

Siamo dunque di fronte ad un cambio di potere e di alleanze. Se questo corrisponderà ad una liberazione del popolo maliano o alla sostituzione di una potenza colonizzatrice con un’altra solo il tempo potrà dircelo.