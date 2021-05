Sottomarino nucleare Usa in Norvegia, preoccupazione Russia

L'ingresso di un sottomarino nucleare statunitense in un porto norvegese, vicino al confine russo, solleva preoccupazioni per Mosca. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Mosca si rammarica della politica di Oslo di militarizzare l'Artico, ha aggiunto la portavoce del ministero russo. "L'ingresso, il 10 maggio di quest'anno, di un sottomarino nucleare Usa nel porto dell'insediamento di Tonsnes, nella Norvegia settentrionale, a 50 chilometri da Tromso, suscita preoccupazione", ha dichiarato Zakharova. Le dichiarazioni rilasciate dai funzionari militari norvegesi sull'assenza di armi nucleari a bordo del sottomarino, ha aggiunto, non possono essere pienamente attendibili. "E' particolarmente deplorevole che Oslo abbia intrapreso un percorso difficile in direzione di un rafforzamento della militarizzazione dell'Artico, scatenando tensioni in questa regione tradizionalmente pacifica", ha aggiunto Zakharova.