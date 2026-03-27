Volkswagen verso la svolta militare: dalle auto ai sistemi dell'Iron Dome israeliano

La possibilità che Volkswagen interrompa, almeno in parte, la produzione automobilistica per entrare nella filiera militare non è più un’ipotesi teorica, ma un’ipotesi industriale concreta che sta prendendo forma nelle trattative con Rafael Advanced Defense Systems, il gruppo israeliano noto per aver sviluppato il sistema Iron Dome. Secondo quanto riportato dal Financial Times, il piano prevede la riconversione dello stabilimento di Osnabrück, in Bassa Sassonia, oggi dedicato alla produzione di cabriolet, in un centro per la realizzazione di componenti del sistema antimissile più diffuso al mondo. Non sono arrivate smentite ufficiali, e il progetto segna un passaggio simbolico e industriale rilevante.

L’Iron Dome è un sistema di difesa aerea a corto raggio progettato per intercettare razzi, droni e colpi di artiglieria: una batteria ha un costo di circa 100 milioni di dollari e ogni intercettore, Tamir, vale intorno ai 50mila dollari. Per Israele rappresenta un elemento centrale della propria sicurezza, oltre che un simbolo tecnologico, dato che nessun altro sistema ha registrato un livello comparabile di utilizzo operativo. Tuttavia, nello stabilimento tedesco non verrebbero prodotti i missili: l’ipotesi in discussione riguarda la costruzione delle componenti più strutturali e logistiche del sistema, come lanciatori, generatori elettrici e veicoli per il trasporto degli intercettori, mentre l’assemblaggio dei missili resterebbe affidato a Rafael in un altro sito, sempre in Germania.

La fabbrica di Osnabrück impiega circa 2.300 lavoratori e attualmente produce la T-Roc Cabriolet, l’ultimo modello rimasto in linea, destinato a uscire di produzione entro la metà del 2027. Il futuro dell’impianto è quindi già oggetto di ridefinizione: i negoziati precedenti con Rheinmetall per una possibile acquisizione si sono conclusi senza esito, ma il governo guidato da Friedrich Merz sta spingendo apertamente per una soluzione che vada nella direzione della produzione militare. Il contesto è quello di un riarmo accelerato, sostenuto da un budget per la Difesa che dovrebbe raggiungere i 110 miliardi di euro nel 2026 e da una politica di indebitamento orientata proprio al rafforzamento militare.

La trasformazione di Osnabrück non rappresenterebbe un caso isolato, ma si inserisce in un più ampio processo di riconversione industriale. Alcuni impianti civili di Rheinmetall, come quelli di Berlino e Neuss, sono già stati indicati come potenziali siti per produzioni militari. A Görlitz, Alstom ha ceduto uno stabilimento ferroviario a KNDS, segnando un passaggio diretto dalla produzione di treni a quella di carri armati. La scelta della Germania da parte di Rafael viene motivata con il “forte supporto politico”, ma riflette anche un’impostazione strategica precisa.

Alla base c’è infatti sia una dimensione geopolitica sia una logica industriale già sperimentata. La dottrina della Staatsräson lega da decenni la sicurezza di Israele agli interessi tedeschi, ma sul piano produttivo il modello è già stato testato con successo: Rafael, insieme a Rheinmetall e Diehl Defense, ha creato la joint venture EuroSpike, che produce in Germania i missili anticarro Spike destinati al mercato europeo e alla NATO. Tecnologia israeliana, produzione localizzata e distribuzione in Europa: uno schema che potrebbe essere replicato anche per l’Iron Dome.

Se il sistema venisse assemblato in Germania, acquisirebbe di fatto lo status di prodotto europeo, rientrando nei criteri di finanziamento del “programma Safe”, il fondo da 150 miliardi di euro promosso da Bruxelles per sostenere la spesa militare degli Stati membri attraverso prestiti comuni. Il precedente degli Spike dimostra la sostenibilità del modello: produzione industrializzata sul territorio europeo, vendita ai paesi NATO e integrazione nei circuiti finanziari comunitari. Nel caso dell’Iron Dome, il mercato potenziale appare ancora più ampio, considerando la crescente domanda di sistemi di difesa a corto raggio da parte di paesi come Polonia, stati baltici e Romania, tutti interessati a rafforzare la propria protezione rispetto alla minaccia russa. La stessa Germania potrebbe diventare il primo acquirente, consolidando così un’operazione che ha insieme una portata industriale e geopolitica.

Questo scenario, tuttavia, si scontra con una parte significativa dell’opinione pubblica tedesca. Secondo diversi sondaggi, il 73% dei cittadini si dichiara favorevole a restrizioni o a un blocco totale delle forniture di armi a Israele. Nonostante ciò, il governo prosegue lungo la linea intrapresa. Le trattative non sono ancora concluse, ma se dovessero rispettare le tempistiche attuali, la produzione potrebbe partire entro 12-18 mesi. Le fonti descrivono l’investimento necessario per la riconversione come “modesto”, grazie alla presenza di linee di montaggio già operative e di una forza lavoro qualificata.

Resta il dato simbolico: Volkswagen, nata alla fine degli anni ’30 per volontà di Adolf Hitler, non produce armamenti dalla Seconda guerra mondiale. Oggi l’azienda continua a dichiarare che la produzione di armi “rimane esclusa”. Tuttavia, la distinzione appare sempre più sottile: la realizzazione di lanciatori e mezzi militari segna già uno spostamento concreto del confine tra industria civile e industria bellica.



Fonte: Il Fatto Quotidiano



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