Migranti morti in mare, l'accusa dei vescovi: ''Contare solo chi arriva vivo non basta''

I prelati di Calabria e Sicilia contro le politiche che criminalizzano chi parte: “Condannati all’abbandono”

Si inserisce perfettamente all’interno del drammatico quadro già segnato da immagini e interrogativi il richiamo dei vescovi di Calabria e Sicilia sui quindici corpi restituiti dal mare nelle ultime settimane, quando le mareggiate hanno riportato a galla resti umani irriconoscibili, suggerendo un possibile naufragio fantasma lungo la rotta tra Algeria e Sardegna. Una situazione drammatica e già nota, dove a fare da contrapposizione è il dibattito europeo in corso, in cui la proposta della Commissione per rafforzare i rimpatri sembra anticipare il nuovo volto di un’Europa sempre più orientata al contenimento migratorio e al controllo, invece che alle cause che lo provocano.

È in questo contesto che il monito dei vescovi denuncia un sistema politico europeo che non tiene affatto in considerazione l’aumento dei morti in mare. L’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice ha parlato di “ennesima strage”. Lo ha fatto puntando il dito contro politiche che sembrano voler criminalizzare chi parte rischiando la vita, finendo col esporlo al totale abbandono. Un piano politico che - ha sottolineato Lorefice - alimenta una narrazione in cui il migrante diventa problema da rimuovere più che persona da proteggere.

È così che i vescovi - ha spiegato “la Repubblica” - parlano di morti che interrogano le coscienze e accusano il silenzio. Nelle ultime settimane il mare ha restituito almeno quindici corpi di migranti, vittime di naufragi che, secondo i prelati, non possono essere liquidati come episodi isolati. Dietro quelle morti, sostengono, si intravedono scelte politiche precise, capaci di ridurre il fenomeno migratorio a una contabilità degli arrivi senza considerare il costo umano di chi non ce la fa. “Chiediamo che si smetta di misurare il successo di una politica migratoria contando solo chi arriva, senza considerare chi muore”.

Non si può nascondere, scrivono in una lettera dai toni durissimi, che quanto sta accadendo “non è una tragedia isolata”, ma l’esito di scelte politiche ben precise. A rafforzare l’accusa sono i dati dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni, richiamati dagli stessi vescovi: nei primi mesi del 2026 le vittime risultano quadruplicate, con 452 morti nel solo gennaio a fronte dei 93 registrati nello stesso periodo dell’anno precedente. “Meno arrivi, più morti”.

Parole forti, ma che restituiscono una realtà drammaticamente consolidata ormai da anni. Le località simbolo del turismo, come Tropea, Amantea, Trapani, Pantelleria e Marsala, sono diventate anche quelle delle morti in mare, con salme mutilate e irriconoscibili che testimoniano la lunga permanenza in acqua e i nubifragi mai segnalati.

A Tropea, ad esempio, sono stati gli studenti di un liceo scientifico ad accorgersi per primi di un corpo tra le onde, inizialmente scambiato per un giubbotto salvagente. Le condizioni dei cadaveri e la tempistica dei ritrovamenti rimandano a possibili naufragi avvenuti durante le settimane precedenti, quasi certamente durante la ferocia del ciclone Harry.

Le operazioni di recupero, condotte da Guardia costiera e Protezione civile, hanno assunto anche un forte valore simbolico: riportare a riva i corpi significa restituire dignità a chi aveva tentato la traversata. Tuttavia, la vastità dell’area marittima, unitamente alle correnti forti, fa anche temere che altri resti possano trovarsi tra gli scogli.

Sul fronte umano, famiglie e associazioni chiedono l’identificazione delle vittime, analisi del Dna e sepolture dignitose. Dalla Tunisia arrivano appelli di parenti senza notizie dei propri cari, mentre organizzazioni impegnate sul campo denunciano l’invisibilità di molti naufragi e il rischio che queste morti restino fuori dalle statistiche ufficiali, concentrate sugli arrivi e non su chi scompare lungo la rotta.



