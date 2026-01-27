The Telegraph: la von der Leyen sta preparando l'Europa alla guerra con la Russia

Con il piano Preserving Peace-Defence Readiness Roadmap 2030 e l’esplosione della spesa militare, l’UE finanzia il proprio riarmo ma resta senza autonomia strategica



Non c’è dubbio che la chiara posizione subalterna e suicidale dell’Unione Europea nei rapporti tra Russia e Stati Uniti non sia casuale, bensì diretta da personaggi sinistri accuratamente selezionati per condurre il vecchio continente ad un tetro destino stabilito dall’élite dei Titans of Capital.

La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha adottato misure per allentare le norme UE sul debito al fine di finanziare 650 miliardi di euro di spese aggiuntive per la difesa, nella speranza di preparare i membri dell'UE a una presunta possibile guerra con la Russia entro il 2030. E quanto riporta il quotidiano britannico The Telegraph in riferimento al piano di difesa denominato inizialmente "ReArm Europe" e successivamente ribattezzato "Readiness 2030", seguito dalla denominazione più recente "Preserving Peace – Readiness 2030".

In particolare, quest’ultimo prevede la mobilitazione di circa 800 miliardi di euro per il rafforzamento delle capacità di difesa europee entro il 2030. Il piano europeo di riarmo poggia su una grande clausola fiscale che consente agli Stati UE di aumentare la spesa per la difesa fino all’1,5% del PIL in più ogni anno tra il 2025 e il 2028, creando in teoria centinaia di miliardi di margine, ma finora meno di due terzi dei Paesi hanno deciso di usarla, quindi la cifra potenziale difficilmente sarà pienamente raggiunta. A questa flessibilità si affianca lo strumento SAFE, un veicolo di prestiti comuni di lunga durata, garantiti dal bilancio dell’Unione e vincolati ad acquisti congiunti di equipaggiamenti (prevalentemente europei) da parte di almeno due Stati, che ha già raccolto richieste significative e comincia a finanziare i primi grandi piani nazionali di investimento.

Oltre a questi due cardini, il piano prevede la riallocazione di fondi strutturali, un ruolo più attivo della Banca europea per gli investimenti e il tentativo di attirare capitali privati per rafforzare la base industriale della difesa, mentre la spesa militare europea è già cresciuta rapidamente negli ultimi anni e ha superato il vecchio obiettivo NATO del 2% del PIL, trainata in particolare da Paesi come Polonia, Germania, Francia e i Baltici. Nel 2025 i membri NATO, compresi quasi tutti gli Stati UE, hanno concordato all’Aia un nuovo traguardo molto più ambizioso: portare entro il 2035 la spesa complessiva per difesa e sicurezza al 5% del PIL, con una parte destinata alle forze armate tradizionali e una parte alla resilienza (cyber, infrastrutture critiche, supply chain), scelta che implicherebbe un enorme incremento del bilancio militare complessivo rispetto ai livelli attuali.











Un programma che entra in piena concordanza con la nuova National Defense Strategy degli Stati Uniti pubblicata nei giorni scorsi. "La Russia è una minaccia costante, ma gestibile, per i suoi vicini", si legge nel documento tra l’altro smentendo le ipotetiche ambizioni imperiali di Putin ad invadere il continente, come spesso paventato dai leader europei.

Il documento enfatizza, in particolare, una disparità economica schiacciante: "Mosca non è in posizione di fare un'offerta per l'egemonia europea". Il prodotto interno lordo della NATO europea raggiunge i 26 trilioni di dollari contro i soli 2 trilioni della Russia - un rapporto di 13 a 1. La sola Germania supera economicamente l'intera Federazione Russa. Nonostante ciò, la guerra in Ucraina dimostra che la Russia conserva "profondi serbatoi di potere militare e industriale", destinando circa un terzo del bilancio statale (7% del prodotto interno lordo) alle forze armate.

Tuttavia – continua la NDS – questa mobilitazione economica massiccia non è sostenibile a lungo termine. L'economia russa si sta gradualmente trasformando verso un modello simile a quello iraniano, caratterizzato da modernizzazione limitata e stagnazione strutturale. La vulnerabilità critica della Russia risiede nella sua dipendenza dai proventi energetici: sebbene la capacità di sostenere lo sforzo bellico non sia attualmente esaurita, particolarmente se i prezzi del petrolio rimangono stabili, "prezzi più bassi o sanzioni aggiuntive severe renderebbero la situazione più precaria".

Dunque l’Ue potrà fronteggiare Mosca da sola, attraverso aumento drastico del burden-sharing alleato - il Vertice NATO dell'Aia ha fissato l'obiettivo al 5% del PIL (3,5% spesa militare + 1,5% sicurezza) entro il 2035, rendendo l'Europa responsabile primaria della propria difesa e del supporto all'Ucraina.

Mantere un conflitto costante tra Europa e Russia rappresenta un punto cardine fondamentale per il mantenimento dell’egemonia statunitense. L’Alleanza è nata proprio con questo scopo. Come ricordato da Lord Ismay (Hastings Lionel Ismay), il primo Segretario Generale della NATO dal 1952 al 1957, i veri Obiettivi della NATO erano: "Tenere i russi fuori, gli americani dentro, e i tedeschi giù".

Oggi la storia non è molto cambiata. I russi restano ancora fuori, gli Americani dentro con i comandi militari sotto controllo americano, il SACEUR (Supremo Comandante Alleato Europa) rigorosamente rappresentato da un generale Usa, mentre gli Europei giù: L'Ue rimane strutturalmente subordinata, con spesa difensiva aumentata che fluisce verso il complesso militare-industriale americano, ma senza autonomia strategica.

Se anche Trump raggiungesse una pace con Vladimir Putin, per il vecchio continente non ci sarà alcuna possibilità di ripensamento sul suo ruolo subalterno, destinato all’oblio come pedina di guerra.



Foto © Imagoeconomica



ARTICOLI CORRELATI



Negoziati Abu Dhabi: ancora nessuna svolta sulla questione territoriale tra Russia e Ucraina



National Security Strategy 2026: Dalla “pace attraverso la forza” al caos globale



Zelensky-Trump, gelo a Davos: nessuna firma, pace appesa a un filo



