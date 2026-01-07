Gli yankee hanno aggredito la sovranità del Venezuela e quella dell’america latina

Molte esplosioni sono state avvertite durante le ore notturne, all'alba di sabato, in zone chiave di Caracas; si sono visti molti aerei militari sorvolare la capitale del Venezuela a bassa quota; gruppi d’élite hanno sequestrato il loro Presidente legittimo Nicolás Maduro e più tardi lo hanno condotto in territorio newyorkese, insieme a sua moglie.

L'attacco bellico e l'operazione — cronometrata e pianificata con l'efficacia propria dell'impero, che vanta ormai una vecchia esperienza in queste azioni, particolarmente a livello internazionale — sono stati perpetrati dalle forze militari speciali degli Stati Uniti, seguendo le istruzioni di Donald Trump; hanno agito così, e lo hanno riaffermato nel resoconto dato al mondo — con un tono giustificatorio, un tono di vanto e ostentazione — perché ritenevano che dovesse andare così, dato che Maduro è “un dittatore e un narcoterrorista”, aggiungendo inoltre che momentaneamente gli Stati Uniti si arrogano il diritto (o meglio, impongono il diritto) di controllare — “governare” — il Venezuela fino a quando non ci sarà una transizione; annunciando, inoltre, che ora il popolo venezuelano è libero. Ergo, che è “salvo”.

È stato questo, ancora una volta, il colpo basso inferto all'intelligenza umana mondiale; un colpo basso inferto alla sovranità di un paese dell'America Latina, perché per l'ennesima volta gli yankee si sentono i padroni del mondo; è stato sferrato un colpo basso sotto gli occhi di tutti — applaudito dagli adulatori di turno — con la stessa impunità, sfrontatezza e cinismo con cui il sionismo commette il genocidio in Palestina secondo dopo secondo, davanti allo sguardo della comunità internazionale.

Oggi in Venezuela si è diffuso — tra le lodi di molti venezuelani, come se non bastasse — il sapore più che amaro dell'interventismo; come accade in tutti gli interventi che si compiono in questi termini, né più né meno che mascherando in realtà il saccheggio delle risorse; assicurandosi il petrolio, soprattutto; assicurandosi il denaro che genera quel vile elemento e tutto ciò che significa possedere il petrolio. In altre parole, si compie il saccheggio di cui ha tanto parlato al mondo un grande come Eduardo Galeano, che ha detto — e scritto — mille e una volta che “ogni volta che gli Stati Uniti salvano un popolo, lo lasciano come un manicomio o un cimitero”.

E questo, come in passato e come sarà domani, è accaduto in Venezuela, ancora una volta; l'inevitabile movimento pendolare nella storia politica dell'America Latina ha avuto il suo protagonista abituale, questa volta in terra venezuelana, con il marchio dell'impero predatore.

Subito dopo c’è stata la mobilitazione internazionale: alcuni ripudiando categoricamente questo abuso grossolano, già ampiamente noto; e gli altri in tono di allegria per essere stati “salvati” dal demone Maduro. Alla fine, è tutta una questione di soldi. Il valore assoluto dei nostri giorni.

Diffusa la notizia di questa barbarie, le mobilitazioni di ripudio, di protesta e di difesa del popolo venezuelano si sono fatte sentire ai quattro punti cardinali.

Qui in Uruguay, a Montevideo, sono state convocate manifestazioni in Plaza Libertad e anche una marcia fino ai cancelli dell'ambasciata degli Stati Uniti, sulla Rambla Sur. Ci sono stati canti, cartelli, bandiere del Venezuela e un’aria di ripudio generalizzato tra i presenti. Le parole d’ordine erano chiare e i messaggi non da meno.

Non appena si è diffusa la notizia dell'aggressione militare al Venezuela, e in particolare al popolo venezuelano, che è il sovrano, nella stessa Caracas le arringhe popolari sono state potenti. In una di queste, diffusa sui social network, una donna, intervistata da un giornalista, ha risposto adirata: “Tutti insieme scenderemo in strada a difendere la patria, perché questa patria è nostra, questa patria appartiene alle nostre generazioni, questa patria è dei nostri figli e merita che noi offriamo e sacrifichiamo la vita per lei, perché il Venezuela è nostro. Il Venezuela va rispettato, questo è un appello agli organismi internazionali. Dove cavolo siete? Dove siete, mentre la patria di Bolívar, la patria che per tutta la vita vi ha aperto le porte affinché vi sentiste a casa, viene in questo momento profanata? Alzati con dignità, con la stessa dignità con cui si è alzato il Venezuela; alzati con la stessa umiltà, con la stessa solidarietà con cui si è alzato il Venezuela per aprirti le braccia e dirti: eccoci, questa terra è nostra”.











Stupore e indignazione dopo l'aggressione militare; dopo l'oltraggio. Un oltraggio commesso dagli yankee nel mezzo di un pandemonio di pareri discordanti attorno alla figura di Nicolás Maduro, anche questo va ammesso; ma ciò non ha nulla a che fare con l'aggressione alla sovranità di un paese fratello, o meglio, con l'aggressione alla sovranità di tutta la nostra America Latina, che viene dissanguata; così come viene dissanguata la sovranità palestinese, e dissanguata in chiave di genocidio, il che è peggio. E sempre dietro di loro, i cattivi del mondo, gli Stati Uniti, i sionismi uniti; quei cattivi, più che maestri del saccheggio generalizzato.

Quell'impero beffardo e assassino; divoratore di speranze, che ci costringerà alla sfida più categorica, come disse anche Eduardo Galeano; quella sfida che spero ci porti a neutralizzare o a sputare dalle nostre viscere il groviglio di idee e strategie che sempre corrodono, quando non siamo fermi nella nostra resistenza all'impero predatore, viscido e criminale. Per questo oggi, come giornalisti di Antimafia, resistiamo a questo attacco al Venezuela, perché in definitiva si tratta di un vorace attacco alla sovranità del popolo latino-americano.





Una denuncia fondata

Sulla scrivania della nostra redazione è giunto un chiaro comunicato della Repubblica Bolivariana del Venezuela, espresso in termini più che categorici; lo trascriviamo testualmente:

“La Repubblica Bolivariana del Venezuela respinge, ripudia e denuncia davanti alla comunità internazionale la gravissima aggressione militare perpetrata dall'attuale Governo degli Stati Uniti d'America contro il territorio e la popolazione venezuelana nelle località civili e militari della città di Caracas, capitale della Repubblica, e degli stati di Miranda, Aragua e La Guaira. Questo atto costituisce una violazione flagrante della Carta delle Nazioni Unite, specialmente dei suoi articoli 1 e 2, che consacrano il rispetto della sovranità, l'uguaglianza giuridica degli Stati e la proibizione dell'uso della forza. Tale aggressione minaccia la pace e la stabilità internazionale, concretamente dell'America Latina e dei Caraibi, e pone in grave rischio la vita di milioni di persone.

L'obiettivo di questo attacco non è altro che impossessarsi delle risorse strategiche del Venezuela, in particolare del suo petrolio e dei suoi minerali, tentando di spezzare con la forza l'indipendenza politica della Nazione. Non ci riusciranno. Dopo più di duecento anni di indipendenza, il popolo e il suo Governo legittimo restano fermi in difesa della sovranità e del diritto inalienabile di decidere il proprio destino. Il tentativo di imporre una guerra coloniale per distruggere la forma repubblicana di governo e forzare un 'cambio di regime', in alleanza con l'oligarchia fascista, fallirà come tutti i tentativi precedenti.

Dal 1811, il Venezuela ha affrontato e vinto imperi. Quando nel 1902 potenze straniere bombardarono le nostre coste, il Presidente Cipriano Castro proclamò: 'La pianta insolente dello straniero ha profanato il sacro suolo della Patria'. Oggi, con la morale di Bolívar, Miranda e dei nostri liberatori, il popolo venezuelano insorge nuovamente per difendere la propria indipendenza davanti all'aggressione imperiale”.









Popolo in strada

Il Governo Bolivariano chiama tutte le forze sociali e politiche del paese ad attivare i piani di mobilitazione e a ripudiare questo attacco imperialista. Il popolo del Venezuela e la sua Forza Armata Nazionale Bolivariana, in perfetta fusione popolare-militare-poliziesca, sono schierati per garantire la sovranità e la pace. Simultaneamente, la Diplomazia Bolivariana di Pace presenterà le relative denunce presso il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, il Segretario Generale di tale organizzazione, la CELAC e il MNOAL, esigendo la condanna e la resa dei conti da parte del Governo statunitense.

Il Presidente Nicolás Maduro ha predisposto tutti i piani di difesa nazionale da attuare nel momento e nelle circostanze adeguate, in stretto ossequio a quanto previsto dalla Costituzione della Repubblica Bolivariana del Venezuela, dalla Legge Organica sugli Stati di Eccezione e dalla Legge Organica di Sicurezza della Nazione.

In tal senso, il Presidente Nicolás Maduro ha firmato e ordinato l'attuazione del Decreto che dichiara lo stato di ‘Conmociòn Exterior’ in tutto il territorio nazionale, per proteggere i diritti della popolazione, il pieno funzionamento delle istituzioni repubblicane e passare immediatamente alla lotta armata. Tutto il paese deve attivarsi per sconfiggere questa aggressione imperialista.

Allo stesso modo, ha ordinato l'immediato dispiegamento del Comando per la Difesa Integrale della Nazione e degli Organi di Direzione per la Difesa Integrale in tutti gli stati e comuni del paese.

In stretto ossequio all'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, il Venezuela si riserva il diritto di esercitare la legittima difesa per proteggere il suo popolo, il suo territorio e la sua indipendenza. Convochiamo i popoli e i governi dell'America Latina, dei Caraibi e del mondo a mobilitarsi in una solidarietà attiva di fronte a questa aggressione imperiale.

Come indicato dal Comandante Supremo Hugo Chávez Frías: “davanti a qualsiasi circostanza di nuove difficoltà, di qualunque entità esse siano, la risposta di tutti i patrioti e di tutte le patriote... è unità, lotta, battaglia e vittoria”.



Caracas, 3 Gennaio 2025



