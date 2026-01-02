L’attacco coi droni che spinge Kiev a proseguire la guerra con il sostegno europeo

Mosca rivela i dettagli del raid alla residenza di Putin ma l’Ue: “Accuse infondate, ostacolano la pace”



Le possibilità di una cessazione dei combattimenti imminente si fanno sempre più remote di ora in ora, nonostante l’apparente sintonia istaurata tra Washington e Mosca, seguita dalla pubblicazione del nuovo National Security Strategy diretto, appunto, verso una riconciliazione tra le due superpotenze.

L'attacco con droni alla residenza di Vladimir Putin sul lago Valdai è solo l’ennesima operazione in grande stile in grado di far saltare il banco negoziale proprio mentre Zelensky si trovava a Miami per discutere il piano da 20 punti con il tycoon americano. L'operazione, denunciata dal ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov il 29 dicembre, ha scatenato un'ondata di reciproche accuse tra Mosca e Kiev, rivelando le profonde fratture che minacciano di far deragliare definitivamente i negoziati promossi dall'amministrazione Usa.



Secondo la versione ufficiale russa, l'Ucraina avrebbe lanciato un attacco "meticolosamente pianificato e multistrato" con 91 droni decollati dalle regioni di Sumy e Černihiv, diretti verso la residenza presidenziale di Dolgiye Borody, nella regione di Novgorod, circa 360 chilometri a nord di Mosca. Il generale Alexander Romanenkov, capo delle forze missilistiche antiaeree, ha descritto l'operazione come un assalto coordinato da sud, sud-ovest e ovest, con uno dei droni equipaggiato con una carica esplosiva di sei chilogrammi "progettata per uccidere persone". Tutti gli ordigni sarebbero stati intercettati senza causare danni alla residenza né vittime.



Il presidente Volodymyr Zelensky ha subito bollato l'accusa come "una completa fabbricazione" architettata da Mosca, suggerendo che il timing dell'annuncio – appena un giorno dopo il suo incontro di tre ore con Donald Trump a Mar-a-Lago – non fosse casuale. La tesi di Kiev è chiara: la Russia avrebbe orchestrato una falsa operazione sotto falsa bandiera per sabotare i negoziati di pace proprio quando sembravano avvicinarsi a una svolta.

Di concerto, nemmeno l’Ue crede nella versione russa dell’attacco. Fonti francesi vicine al presidente Emmanuel Macron hanno dichiarato a Le Monde che non esistono "prove credibili per sostenere le gravi accuse delle autorità russe", anche dopo aver incrociato le informazioni con i partner internazionali.

“L’affermazione della Russia secondo cui l’Ucraina avrebbe recentemente preso di mira siti governativi chiave in Russia è una deliberata distrazione. Mosca mira a ostacolare i reali progressi verso la pace dell’Ucraina e dei suoi partner occidentali”, ha scritto in un messaggio su X l’Alta rappresentate per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Kaja Kallas.



Tuttavia non sarebbe la prima volta che Kiev compie un attacco in profondità nella Russia proprio in prossimità di negoziati in corso. Alla vigilia dei colloqui diretti di Istanbul, nella notte tra il 31 maggio e il 1° giugno, l’Ucraina lanciò un attacco coordinato contro basi che ospitavano bombardieri strategici russi, tra cui Engels, Dyagilevo, Buturlinovka e altri aeroporti militari, in un’operazione che fonti di intelligence occidentali hanno descritto come senza precedenti per profondità e complessità.

Almeno 117 droni, molti dei quali sarebbero stati introdotti clandestinamente in Russia nell’arco di oltre un anno e mezzo, sono stati lanciati al momento opportuno contro i bombardieri schierati in pista.









L’ennesima provocazione per far deflagrare i negoziati



In ogni caso, la questione fondamentale, come sottolineato dall'analista Gianandrea Gaiani (giornalista di Analisi Difesa) in un’intervista al Fatto Quotidiano, non riguarda tanto la veridicità tecnica dell'attacco – gli ucraini hanno certamente la capacità di colpire a quella profondità, avendolo fatto in passato – quanto le intenzioni strategiche dietro la denuncia russa. "I russi non hanno bisogno di inventarsi un attacco del genere per tirarsi fuori" dai negoziati, poiché gli elementi per far arenare il processo diplomatico sono già presenti. Putin ha già dichiarato esplicitamente nei giorni precedenti che se l'Ucraina non rinuncia ai territori occupati, Mosca li avrebbe presi comunque con la forza, e questa prospettiva sta già materializzandosi.



In effetti a Mar-a-Lago, in Florida, stando alle dichiarazioni a margine, a tutto ci si è avvicinati meno che al raggiungimento di un accordo di pace con Mosca.

Zelensky aveva espresso la speranza di ammorbidire la proposta statunitense di un ritiro completo delle forze ucraine dal Donbass, richiesta avanzata dalla Russia che implicherebbe la cessione di territori, mentre Kiev chiede il congelamento delle linee attuali.

Il tutto mentre le forze russe avanzano senza sosta, intensificando la pressione militare lungo gran parte del fronte orientale. Secondo il capo di stato maggiore russo Valery Gerasimov, le truppe di Mosca hanno conquistato oltre 700 chilometri quadrati di territorio e 32 insediamenti solo a dicembre, il ritmo di avanzata mensile più elevato registrato nel corso dell’anno.



Siversk, porta d’accesso strategica verso Sloviansk e Kramatorsk – le ultime due grandi città ucraine rimaste sotto controllo di Kiev nel Donbas – risulta riconquistata dalle forze russe il 20 dicembre 2025, dopo settimane di combattimenti e avanzate graduali, nonostante iniziali smentite o reticenze da parte ucraina. Anche nel settore di Hulyaipole, perno tra il fronte meridionale di Zaporizhzhia e quello orientale, le truppe russe hanno condotto intense operazioni offensive e infiltrazioni tattiche, riuscendo a spostare la linea del fronte a proprio favore in diversi punti; tuttavia, a fine dicembre 2025, il controllo dell’area risulta ancora conteso e soggetto a continui cambiamenti, più che a una caduta netta e definitiva della città.









Il nodo inconciliabile delle garanzie di sicurezza



Sulle assicurazioni in grado di evitare futuri conflitti evidenziate nel piano da 20 punti, il presidente ucraino ha affermato che Trump le ha confermate e che “saranno votate e sostenute dal Congresso degli Stati Uniti d’America”, precisando che si tratterebbe di un accordo molto forte ma non permanente, della durata di 15 anni con possibilità di estensione. Il presidente ucraino ha aggiunto che tali garanzie sono sostenute anche dai paesi della Coalizione dei Volenterosi, tra cui Canada, Giappone e altri paesi amici dell’Ucraina, dai quali Kiev si aspetta un ruolo anche nella ricostruzione.



Per l’appunto, Trump ha assicurato che le stesse coinvolgeranno l’Europa, sottolineando la necessità di una “massima convergenza sugli interessi vitali dell’Ucraina e dei suoi partner ( del vecchio continente – ndr)”, mentre Zelensky ha chiarito che la presenza di truppe internazionali rappresenterebbe “un’efficace garanzia di sicurezza” capace di rafforzare la fiducia dei cittadini ucraini.



Su questo punto, però, il Cremlino aveva già chiarito la sua posizione: proprio il ministro degli Esteri Lavrov aveva precisato in precedenza che la Russia non accetterebbe forze di pace europee a Donetsk, definendole “un bersaglio legittimo”, e ha accusato l’Europa di essere “il principale ostacolo” alla pace, posizione ribadita anche dalla portavoce Maria Zakharova. Dmitry Polyansky, vice rappresentante russo all’ONU, ha ricordato i colloqui di Istanbul del 2022, quando l’Ucraina aveva proposto neutralità, rinuncia alla NATO e garanzie di sicurezza ONU, sostenendo che quella bozza avrebbe potuto portare a un accordo, mentre oggi si discuterebbero piani con presenza militare dell’Alleanza sul territorio ucraino.

Eppure l’Ue continua a spingere su questa proposta diretta allo scontro con le posizioni del Cremlino. Diversi stati europei hanno elaborato piani per garantire un potenziale cessate il fuoco in Ucraina. Secondo questi piani, nei primi sei mesi potrebbero essere schierati “da 10.000 a 15.000” soldati provenienti da paesi europei, riporta Die Welt. Secondo le informazioni, i piani sono stati “essenzialmente elaborati da esperti militari delle forze armate britanniche e francesi in collaborazione con Bruxelles”.



Di fatto, mentre Trump ha sottolineato che il piano era concordato al 90-95%, "quel 5% di disaccordo è in realtà il cuore della questione", sottolinea Gaiani.



L’Ucraina deve accettare lo status neutrale, rinunciare permanentemente all'adesione alla NATO e consentire la "denazificazione" del paese. Prospettiva che Kiev considera inaccettabili.

Kiev evidentemente rilancia sul sostegno di Bruxelles che, tuttavia, per quanto significativo, "non sarebbe in grado di sovvertire i rapporti di forza sul fronte: i russi continueranno ad avanzare", prosegue Gaiani. Il risultato finale per l'Ucraina "sarebbe di aver rifiutato una sconfitta e aver ottenuto una disfatta, perdendo ancora più territorio e subendo ulteriori perdite umane e materiali senza riuscire a cambiare l'esito finale del conflitto”.



