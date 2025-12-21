Finanziare la guerra con i fondi per il clima: come l'Europa ha reso ''sostenibili'' le armi

Lobbying, documenti e pressione politica: l’azione dell’Asd per rendere gli armamenti compatibili con i fondi per l’ambiente

È il paradosso della civiltà moderna: l’industria delle armi è entrata a pieno titolo nel perimetro della finanza “sostenibile” europea. È il risultato di una strategia politica, quindi normativa e comunicativa, portata avanti congiuntamente dalla Commissione europea e dal comparto industriale della difesa.

Il quadro disarmante emerge da una lunga inchiesta che ha unito il lavoro di quattro realtà diverse: Voxeurop insieme a El País, IrpiMedia e Mediapart. Ciò che ne è venuto fuori è la dimostrazione di come la crescita dei capitali destinati alle aziende belliche sia aumentata vertiginosamente negli ultimi quattro anni, con enormi flussi etichettati come “verdi” finiti nelle casse delle imprese che producono armi. In pochi anni, si è passati infatti da poco più di 14 miliardi di euro a quasi 50 miliardi.

L’aumento rapido ed esponenziale coincide con l’entrata in vigore del regolamento europeo sulla finanza sostenibile, lo Sfdr, che dal 2021 obbliga banche, assicurazioni e gestori di fondi a dichiarare in modo standardizzato quanto i loro prodotti finanziari integrino criteri ambientali e sociali e quali effetti negativi possano generare. Ma coincide anche con l’allargamento progressivo della definizione stessa di sostenibilità, che ha finito per inglobare attività prima considerate estranee o incompatibili con l’idea comune di finanza verde. Tra queste, oggi, rientra anche la produzione di armi.

La chiave di volta che ha reso possibile tutto questo è il linguaggio politico. Bruxelles ha infatti adottato nel tempo una narrazione che ha saldato sicurezza, difesa e sostenibilità, suggerendo che senza sicurezza non possa esserci pace, tantomeno sviluppo, e che per questo stesso motivo l’industria militare contribuisca indirettamente a un futuro sostenibile. Un’impostazione quantomeno sibillina, che ha prodotto effetti immediati soprattutto sui mercati finanziari. I grandi gestori patrimoniali hanno progressivamente inserito nei loro fondi ESG – strumenti di investimento che dovrebbero indirizzare il risparmio verso imprese più responsabili e ridurre l’esposizione a pratiche dannose – titoli di aziende che producono droni, carri armati, munizioni e sistemi d’arma avanzati. Colossi europei come Safran, Rheinmetall, BAE Systems, Leonardo o Thales compaiono oggi nei portafogli “verdi” per miliardi di euro, spesso accanto a società extraeuropee, in particolare statunitensi, che assorbono una quota rilevante degli investimenti al di fuori dell’Unione.

Come se non bastasse, a questo si aggiunge il fatto che molti piccoli risparmiatori, convinti di investire in fondi orientati alla transizione climatica o alla responsabilità sociale, finiscono invece per finanziare produttori di armi che nulla hanno a che fare con l’ambiente o con la sostenibilità. È il caso, per esempio, di Elbit Systems, uno dei principali produttori di armamenti israeliani, impegnato nella guerra a Gaza e citato in rapporti delle Nazioni Unite, che figura comunque in fondi etichettati come ESG o “climate transition”.

Dal punto di vista normativo, tutto questo è stato reso possibile da una scelta ben precisa: nel sistema europeo di valutazione degli “impatti negativi significativi”, l’unica esclusione esplicita riguarda le cosiddette armi controverse, come le mine antipersona o le armi chimiche. Tutto il resto - dai carri armati ai droni armati, fino alle armi nucleari - non è considerato automaticamente incompatibile con gli obiettivi di sostenibilità. In altre parole, per la normativa europea produrre armi convenzionali non provoca, almeno formalmente, “danni significativi”.

Ovviamente, dietro questo assetto si delinea l’ombra costante dell’industria della difesa. L’Asd, l’associazione che rappresenta i principali colossi europei del settore - come Airbus, Leonardo, Rheinmetall, Safran o BAE Systems - si è mossa fin dall’entrata in vigore delle regole sulla finanza sostenibile per evitare che l’industria bellica restasse tagliata fuori dal nuovo grande flusso di capitali “verdi”. Il problema, dal loro punto di vista, non era tanto la mancanza di finanziamenti in senso assoluto, quanto il rischio di essere marchiati come settore “non etico” o “non investibile”, con effetti negativi sull’immagine, sul valore in Borsa e sulle relazioni con banche e investitori istituzionali.

In un documento pubblicato dall’Asd nell’ottobre 2021, subito dopo l’entrata in vigore dello Sfdr, l’associazione ha precisato che l’esclusione delle aziende di armamenti dai fondi ESG sarebbe stata “ingiusta”, perché ne avrebbe limitato l’accesso ai capitali. Ne è seguita un’azione pressoché immediata da parte della Commissione europea, orientata a rendere le regole più “neutrali”, cioè coerenti con l’idea che la finanza sostenibile non debba escludere settori come quello degli armamenti. Il tutto è stato accompagnato da una vera e propria operazione di riabilitazione reputazionale, che ha voluto rappresentare i produttori di armi come attori responsabili, innovativi, impegnati nella sicurezza dei cittadini, nella difesa delle democrazie e persino nella transizione tecnologica. Un allineamento ulteriormente rafforzato dal conflitto in Ucraina.

Un ulteriore elemento, tutt’altro che secondario e indicativo delle pressioni esercitate in ambito politico, è il fatto che lo stesso documento dell’Asd sia stato ripreso e pubblicato dall’Ares Group. Si tratta di un dettaglio che merita attenzione. Ares è un gruppo di ricerca europeo specializzato in politica industriale della difesa, nato su iniziativa dell’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS), think tank francese attivo da anni nel campo delle relazioni internazionali e della sicurezza. In pratica, riunisce studiosi ed esperti provenienti da università, centri di ricerca e istituti di strategia militare di diversi Paesi europei e, tra i suoi obiettivi, ci sarebbe anche quello di fornire “spunti e riflessioni” ai decisori pubblici interessati al settore della difesa. In sostanza, un think tank di riferimento sull’industria militare, in grado di produrre analisi e policy paper esplicitamente pensati per essere letti e utilizzati da funzionari europei, parlamentari, ministeri nazionali e stakeholder industriali: grandi aziende e gruppi, associazioni di categoria, fornitori lungo la filiera, ma anche banche, fondi di investimento e assicurazioni che finanziano o assicurano attività riconducibili alla difesa.



