In Argentina, la persecuzione delle comunità Mapuche si è trasformata in una caccia

Il Sindacato degli Avvocati d’Argentina: “Forniamo assistenza al popolo Mapuche non esiste un singolo giudice o procuratore giusto nel Paese"

L'Associazione degli Avvocati dell’Argentina è sempre presente, con il suo team di legali, a seguire in modo umano e professionale le comunità Mapuche, vittima di ogni tipo di abuso di potere. Abusi che si ripetono da quello commesso nel Lof en Resistencia de Cushamen, nelle acque del fiume Chubut, nella provincia omonima, il 1° agosto 2017.

Quello che fu uno degli episodi più criminali dello Stato argentino degli ultimi dieci anni, col sapore amaro ed inequivocabile del terrorismo di Stato, proprio nel momento della scomparsa e della morte di Santiago Maldonado, che all'epoca aveva 28 anni e che, pur non essendo Mapuche, per le sue idee – come potrebbe accadere a chiunque di noi – si unì alla causa senza limiti o paure, con coraggio esemplare. Santiago Maldonado è un martire della sacra lotta Mapuche.

Per quanto riguarda il giallo di Santiago, va ricordato che gli abusi erano già iniziati tempo prima, proprio quando le comunità Mapuche si erano mobilitate a favore del “Lonko” (capo della comunità, ndr) Facundo Jones Huala, la cui persecuzione da parte delle "autorità" era già in pieno svolgimento; ovviamente, il popolo Mapuche era già nel mirino del potere, fin dalla Campagna del Deserto di Roca, tempi in cui la Patagonia finì sotto controllo dello Stato argentino in soli 42 giorni.

E quella resa oscena e sfacciata – compiuta impunemente e di fronte all’opinione pubblica dell'epoca, come accade oggi – comprendeva terre ed esseri umani; comunità di popoli indigeni, che ancora oggi continuano una lotta incessante – con unghie e denti – per recuperare la loro identità, la loro visione del mondo, la loro ascendenza, le loro terre e in particolare per mantenerle, in un contesto in cui la morte (ad esempio, come quella del giovane Mapuche Rafael Nahuel, a Villa Mascardi, Bariloche, sempre nel 2017) e le sofferenze delle comunità sono state e continuano a essere all'ordine del giorno, con impunità sconvolgente: persecuzioni, prigionia illegale ed arbitrarie; discriminazione, esclusione e soprattutto, un marcato razzismo nei loro confronti, contro quelle comunità la cui discendenza dovrebbe essere preservata e non invece polverizzata, disprezzata e cancellata dalla mappa, perché questo è ciò che si cerca di fare. Nei riguardi dei popoli Mapuche, è in atto niente meno che una caccia; una caccia che fa diventare l'intera civiltà di cui siamo “orgogliosi” (io almeno non, perché non posso essere orgoglioso di tanto caos e mancanza di sensibilità umana e storica) un complice. Sì, complice di quella caccia indicibile.

Ed è per questa semplice e non meno drammatica ragione che abbiamo recentemente ricevuto un testo dal Sindacato degli Avvocati, con quel titolo più che rappresentativo della realtà di un presente cupo coraggiosamente combattuto con gli strumenti legali usati mille e più volte dai professionisti di un Sindacato eroico, a cui un giorno la storia argentina dovrà un riconoscimento eterno.

Trascriviamo parola per parola il testo giunto alla nostra redazione; un testo diretto e senza giri di parole che affronta il potere e turba l'opinione pubblica su una realtà palpabile proprio dietro l'angolo, di centinaia di città e piazze in Patagonia, di un paese come l'Argentina che oggi convive con un fascismo recalcitrante e feroce radicato nella Casa Rosada, la sede del Presidente. Uno di questi potenti – parlando del dramma dei Mapuche – è la famigerata Patricia Bullrich, oggi senatrice ed ex Ministro della Sicurezza dei governi di Macri e Milei; una vergogna nazionale.



"Non esiste un singolo giudice o procuratore 'giusto' in tutta l'Argentina"

“Più e più volte il Sindacato ha affermato che non esiste un solo giudice o procuratore “giusto” in tutta l'Argentina. In tutte le giurisdizioni. Ovviamente, con il dovuto rispetto verso altri colleghi o gruppi di colleghi e organizzazioni per i diritti umani che potrebbero pensarla diversamente”.

“I funzionari giudiziari sono sempre strumenti di sfruttamento o saccheggio, di uno status quo imposto con spada e mauser, e dispensano “giustizia” con le leggi degli sfruttatori, dei saccheggiatori. Anni a difendere i combattenti, molta conoscenza della LORO Legge e la gestione dell'entità che si percepisce come “Giustizia” confermano ciò che diciamo. Per non parlare della dedizione e dell'impegno illimitati dei nostri colleghi”.

“Questo ultimo caso nella giurisdizione della provincia di Chubut contro il Lof Costa de Lepa e la famiglia Antieco ratifica quanto sostenuto sopra. Ciò che i fondatori del Sindacato sostenevano 50 anni fa; che hanno pagato un alto costo in vite”.



"Una vittoria nel mezzo di una grande offensiva"

“Ieri, 6/11, Paola Martínez, Eusebio Antieco, Susana Martín e Matías Cisterna sono stati arrestati. Membri del Newentuaiñ Inchin lof Costa de Lepa. Le procedure, le accuse e la gestione dell'Ufficio del Procuratore e della Corte di Esquel sono una copia carbone di decine di casi degli ultimi anni in tutta la Patagonia, sia provinciali che federali”.

“Copia anche di quasi tutti i casi contro le comunità native del Nord-Ovest e Nord-Est dell'Argentina. Tutti allo stesso modo: gruppi di rapinatori di uomini d'affari o “investitori” che si presentano come “proprietari”, spesso sconosciuti nel luogo. Altre volte lo stesso Stato nazionale, provinciale o municipale attraverso le proprie istituzioni”.

“In tutti i casi con enormi risorse economiche e umane (giudici, procuratori, polizia ed eserciti di dipendenti). In questo caso (Costa de Lepa) tutto è uguale ai precedenti; ecco perché il Sindacato insiste tanto nell'avvertire che pensare che ogni comunità o ogni popolo nativo (o non originale) possa risolvere queste situazioni di dominazione e repressione con mezzi individuali è ingenuo”.

“Nel frattempo, il nostro compito è cercare di alleviare una situazione quando si è già verificata, quando le catene sono già ai polsi di chi combatte o resiste; quando le sbarre sono state chiuse e il fascicolo che giustifica l'anomalia veniva preparato e assemblato con il tempo per non lasciare scappatoie o spazi per la difesa”.

“Questa è la situazione del Lof Newentuaiñ Inchin de Costa de Lepa nella provincia di Chubut, circa duemila km. a sud di Buenos Aires, nel mezzo della profonda Patagonia”

"Un uomo d'affari, un certo Ducher che arriva dal nulla. Un reclamo per usurpazione contro i residenti del luogo per anni. Un procuratore di nome ISMAEL ESTEBAN CERDA si affretta ad accettare i fatti del denunciante e ordina l'arresto per un crimine che non prevede la prigione ovunque in Argentina. Ed è proprio per questo che aggiungono fatti inesistenti per cercare di giustificare la detenzione preventiva, come presunte rapine. E tutto esattamente come centinaia di casi contro i Popoli Indigeni in Argentina. Eccolo lì e il nostro compagno Luis Virgilio Sánchez, vicepresidente dell'Unione, corre tutta la notte. Affrontare tutta quella macchina blindata che può iniziare con un semplice funzionario giudiziario e finire alla Corte Suprema di Giustizia della Nazione. Tutto in armonia, tutto parte dalla stessa cosa, dalla stessa macchina"

“In questo caso, il grande sforzo di Luis ha dato i suoi frutti. Il nostro partner li ha combattuti tutti. Il procuratore ha aggiunto all'accusa il crimine di rapina in un villaggio con una gang e ha chiesto misure coercitive (carcere). Luis si è opposto e ha vinto: i detenuti sono stati rilasciati. Il Procuratore ha chiesto la restituzione della terra, Luis si è opposto e ha vinto anche quel turno. Una vittoria nel mezzo della più grande offensiva di gruppi multinazionali o settori di potere economico dai tempi del genocidio dei popoli nativi”.



Lonko Juan Pablo Colhuan della comunità Winkul Mapu: cadono le accuse

“Di quattro casi, ne rimane solo uno. Juan Pablo è uno dei prigionieri politici per aver combattuto in Argentina. Oggi Juan Pablo Colhuan è prigioniero perché combatte. Qualcuno che accetta e rivendica la sua militanza Mapuche”.

“Abbiamo tutti visto lo spettacolo che hanno fatto con il suo arresto e il duro futuro che gli hanno previsto. Lo hanno rinchiuso nella peggior prigione federale d'Argentina, l'Unità 6 di Rawson, insieme a Facundo Jones Huala.









“Juan Pablo Colhuan era detenuto a disposizione di due giurisdizioni: una, la CORTE ORAL DEL GENERAL ROCA per un caso di presunta usurpazione di un bene dell'UNION PERSONAL DE GAS DEL ESTADO, una mutua sindacale. E l'altra, il TRIBUNALE DI BARILOCHE per tre cause di presunta usurpazione: 1) quella dell'EX HOTEL MASCARDI 2) quella di un quinto chiamato LA ESCONDIDA 3) quella di un luogo chiamato LOS RADALES (che per noi è sempre stata “la causa falsa”; una causa attribuita senza alcun fondamento ai membri della comunità solo per dare origine allo sfratto violento ordinato da Aníbal Fernández)”.

“Il sindacato riportava sempre in dettaglio questi casi. La difesa del sindacato ha sollevato e confermato il termine di prescrizione dei tre casi della Corte di Bariloche. Ora, siamo appena stati informati che ci è stata finalmente riconosciuta l'estinzione dell'azione penale nei casi dell'Ex Hotel Mascardi e La Escondida. Per quanto riguarda Juan Pablo queste due cause sono archiaviate. Ci hanno anche notificato che nella causa di LOS RADALES è stato dichiarato “mancanza di motivazioni”.

“Ciò significa che al giudice incaricato mancano elementi per procedere o per archiviare. Spingeremo per l’archiviazione perché, come abbiamo detto, è stato tutto inventato. Rimane in piedi quindi solo la causa presso il Tribunale Orale del Generale Roca. Continueremo a combattere con tutte le forze senza sosta. Mentre tutto questo accade, Juan Pablo Colhuán è ancora detenuto nell'Unità Penale di Rawson come chiaro esempio di come giudici e procuratori agiscono davvero”.



