Festival di Genova, Cingolani parla di ''grave errore'', ma Ascari accusa: ''Leonardo arma Israele''

Dopo le parole dell’Ad il Comitato fa subito marcia indietro insieme a Consiglio regionale, Lega e Forza Italia

Continua a far discutere la vicenda legata alla presenza di Leonardo Spa, la più grande azienda della Difesa in Italia, al Festival della Scienza di Genova. Dopo una petizione firmata da circa 250 docenti e insegnanti genovesi, che hanno chiesto di non accettare sponsor legati all’industria bellica, il Festival ha deciso di escludere il colosso degli armamenti italiano dall’edizione in corso, perché - come ha spiegato la direttrice Fulvia Mangili - il rischio era che la manifestazione, a pochi giorni dall’apertura, fosse travolta da polemiche e boicottaggi, perdendo la propria credibilità e serenità. Questo perché la presenza di un’azienda che produce armamenti appariva in contraddizione con lo spirito di un evento educativo e divulgativo, tanto più in un momento in cui le immagini provenienti da Gaza continuano a scuotere l’opinione pubblica.Ovviamente, la reazione di Leonardo non si è fatta attendere, con il suo amministratore delegato, Roberto Cingolani, che ha parlato di “errore grave e dannoso”, sottolineando che l’associazione tra l’azienda e la guerra a Gaza sarebbe infondata. Ma le cose stanno davvero così? Ci arriveremo tra un attimo.

Intanto, ciò che sembra piuttosto interessante è la marcia indietro del consiglio di amministrazione del Festival della Scienza di Genova che, dopo le parole di Cingolani, ha fatto sapere in una nota di auspicare la ripresa della collaborazione con Leonardo, non solo per l’edizione imminente ma anche per quelle future. Al Comitato del Festival si sono presto aggiunti anche Regione Liguria, Camera di Commercio e Università di Genova, tutti insieme per esprimere la volontà che Leonardo resti parte della manifestazione, sottolineando che rinunciare a un partner così rilevante rischierebbe di creare un precedente capace di indebolire la capacità del Festival di saper attrarre sponsor e interlocutori di alto livello. Contemporaneamente, anche un gruppo di imprenditori e intellettuali genovesi si sarebbe schierato a favore di Leonardo, auspicando che l’azienda tornasse presto sponsor del Festival. Anche la risposta della politica non si è fatta attendere: Lega e Forza Italia hanno chiesto di ricucire subito i rapporti con Leonardo, perché considerata “strategica” per la Liguria.











Tornando alle dichiarazioni di Cingolani, viene da chiedersi se le cose stiano davvero così. Davvero Leonardo, uno dei più importanti colossi della Difesa, che realizza ogni anno qualche decina di miliardi tra ordini e ricavi, spinge export in Europa, Medio Oriente e Nord America, partecipa a piattaforme multinazionali che estendono la sua impronta ben oltre i contratti diretti, generando ulteriori cifre da capogiro, in costante aumento e in tandem con il numero di conflitti armati nel mondo, non c’entri proprio nulla con quello a Gaza? Qualche dubbio viene.

A fornire una risposta più dettagliata ci ha pensato la deputata del Movimento 5 Stelle, Stefania Ascari, che parlando di connivenze economiche ha precisato che, in realtà, dall’Italia partirebbero materiali esplosivi e componenti bellici, compresi pezzi di ricambio prodotti da Leonardo, destinati agli aerei militari su cui si addestrano i piloti israeliani. Stessa situazione per i carri armati, costruiti o assemblati con parti provenienti da aziende lombarde, che attraverserebbero le dogane italiane senza un adeguato controllo da parte del governo. Nello specifico, a dimostrazione che Leonardo Spa, il cui azionista di riferimento è il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), centri qualcosa con il conflitto a Gaza, Ascari ha elencato diversi elementi che, in realtà, proverebbero questi legami: “Sostanze esplosive e micce provenienti dall’Italia usate dall’esercito israeliano per radere al suolo Gaza. Pezzi di ricambio prodotti da Leonardo per gli aerei militari su cui si addestrano i piloti di Israele. Parte dei carri armati israeliani prodotti da aziende lombarde che escono dalle nostre dogane senza che il governo se ne accorga. Armi straniere per Israele che - ha precisato Stefania Ascari - transitano continuamente nei nostri porti, quello di Ravenna in primis. Centinaia di milioni di acquisti di armi e tecnologie militari che finanziano il sistema militare-industriale di Israele”. E ancora: “Collaborazioni militari con Israele, portate avanti con incontri tra vertici militari ed esercitazioni congiunte. Vacanze di decompressione per i militari stanchi dopo tante vite ammazzate, reduci, ovviamente, da Gaza. Questa è un’ipocrisia vergognosa del governo di Giorgia Meloni che ha attaccato la Flotilla dicendo che è pericoloso, che a bordo ci sono dei cittadini e delle cittadine irresponsabili. Ed è gravissimo che Meloni non abbia detto una sola parola di condanna nei confronti di un assassino, un criminale di guerra e contro l’umanità: Benjamin Netanyahu. Contro un governo terrorista che ha seminato la morte di oltre 200mila esseri umani, di cui 20mila sono bambini”.



