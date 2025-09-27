Petro alle Nazioni Unite: ''Si formi esercito mondiale su mandato ONU per liberare Gaza''

Dopo l'intervento al Palazzo di Vetro, il presidente colombiano parla con Roger Waters alla folla: "Metto a disposizione le forze armate". Washington: “Gli revocheremo il visto"

“Dobbiamo rispondere nelle strade. Dobbiamo rispondere con le parole. E dobbiamo rispondere con le armi. Ecco perché dobbiamo creare un esercito, più grande dell’esercito di Israele o dell’esercito degli Stati Uniti”. A dirlo, è il presidente colombiano Gustavo Petro, che ieri pomeriggio a New York si è unito a una manifestazione pro-Palestina e contro il genocidio a Gaza. Il presidente della Colombia è comparso insieme all’accademico colombiano Víctor de Currea-Lugo e all’ex frontman dei Pink Floyd, Roger Waters. Petro ha chiesto una mobilitazione internazionale, che preveda anche l’utilizzo delle forze armate come deterrenza, per porre fine al genocidio e libera la Palestina. Concetto che aveva ribadito poco prima dentro il Palazzo di Vetro in occasione dell’80° Assemblea generale dell’Onu. “Abbiamo proposto di creare, sotto mandato delle Nazioni Unite, un esercito mondiale per liberare il mondo, e la prima cosa dovrebbe essere liberare Gaza”, ha detto Petro alla folla. Petro ha sottolineato che il suo appello non era rivolto contro il popolo ebraico o israeliano. “Molti di loro sono nostri amici”, ha precisato. Ha ricordato che il suo ex gruppo, il movimento di guerriglia M-19 in Colombia, si era addestrato con l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP) ed era solidale con il Fronte Polisario. Nel suo precedente discorso all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Petro aveva esortato le nazioni che rifiutano il genocidio a unirsi nella difesa militare dei palestinesi. “Abbiamo bisogno di un potente esercito composto da paesi che non accettano il genocidio”, ha detto. “Invito gli eserciti dell’Asia, il grande popolo slavo che sconfisse Hitler con grande eroismo, e gli eserciti latinoamericani di Bolívar. Dobbiamo liberare la Palestina”.









Roger Waters





E ancora: “Abbiamo avuto abbastanza parole. È tempo per la spada di Bolívar della libertà o della morte”, ha detto. Ha avvertito che le potenze globali non stanno solo bombardando Gaza, ma minacciano anche i Caraibi e altre parti del mondo. Poi ha accusato USA e NATO di stare uccidendo la democrazia e rilanciando la tirannia in tutto il mondo. Le parole di Gustavo Petro arrivano dopo quelle del presidente indonesiano Prabowo Subianto, che giorni fa ha affermato che l’Indonesia è pronta a contribuire con 20.000 soldati a una potenziale forza armata internazionale per la Striscia.





La reazione del Dipartimento di Stato americano



Durissima la reazione di Washington contro il presidente colombiano. “Questa mattina, Gustavo Petro si è presentato in una strada di New York e ha esortato i soldati statunitensi a disobbedire agli ordini e ha incitato alla violenza. Revocheremo il visto a Petro a causa delle sue azioni sconsiderate e incendiarie”, ha dichiarato su X del Dipartimento di Stato. La Colombia ha ribattuto per voce del ministro degli Interni Armando Benedetti, il quale ha scritto su X che era il visto del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a dover essere revocato, non quello del presidente Petro. “Ma poiché l’impero lo protegge, attacca l’unico presidente che è stato abbastanza capace di dirgli la verità”, ha affermato.



Foto © Imagoeconomica



