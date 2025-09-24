La Global Sumud sotto attacco in acque internazionali: ''E’ Israele, politica intervenga''

Nella notte, al largo di Creta, 15 droni hanno sorvolato le imbarcazioni battenti bandiera italiana, inglese e polacca sganciando bombe stordenti



La Global Sumud Flotilla è stata colpita nel cuore della notte al largo di Creta, in Grecia. La flotta internazionale di 51 navi di diversi Paesi, a bordo delle quali anche parlamentari ed europarlamentari italiani, ha riferito che almeno 15 droni hanno sorvolato dall'una di notte le imbarcazioni a intervalli regolari di dieci minuti. Filmati mostrano esplosioni a bordo. La Global Sumud Flottilla non ha esitato a indicare Israele come responsabile dell'attacco. Nei giorni scorsi erano stati denunciati un precedente attacco in acque tunisine e successivi sorvoli di droni in acque internazionali. "Esplosioni, droni non identificati e disturbo delle comunicazioni. Il limite cui Israele e i suoi alleati sono disposti a spingersi per prolungare gli orrori della fame e del genocidio a Gaza - ha denunciato Global Flotilla su X - è disgustosa. Stiamo assistendo in prima persona a queste operazioni psicologiche. Ma non ci faremo intimidire, la nostra determinazione è più forte che mai. Queste tattiche non ci scoraggeranno dalla nostra missione di portare aiuti a Gaza e rompere l'assedio illegale. Ogni tentativo di intimidirci rafforza solo il nostro impegno. Non saremo messi a tacere. Continueremo a navigare". "A partire dall'una e fino alle quattro del mattino abbiamo ricevuto attacchi costanti, prima con materiale urticante e poi con bombe sonore, ossia esplosioni che possono anche fare danni materiali”, ha detto l'eurodeputata Benedetta Scuderi da una delle barche della Global Sumud Flotilla. “La nostra imbarcazione ne ha ricevute tre e una ha colpito l'albero, rompendo la vela principale. Eravamo in acque internazionali, ci potevamo fare anche molto male se ci fossimo trovate fisicamente nel punto in cui questi dispositivi sono caduti. Fortunatamente al momento stiamo tutti e tutte bene".

La Global Sumud Flotilla “è stata attaccata sette volte in breve tempo. E' richiesta un'attenzione e una protezione internazionale immediata”, ha scritto su X la relatrice speciale Onu sui Territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, denunciando che "le imbarcazioni sono state colpite con bombe sonore, razzi esplosivi e spruzzate con sostanze chimiche sospette. Le radio sono state disturbate, le chiamate di soccorso bloccate". "Giù le mani dalla Flotilla!", ha concluso Albanese. La Farnesina ha reso noto che il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in missione a New York per l'assemblea generale Onu, è stato subito informato dell'attacco". La Flotilla - ricorda il ministero degli Esteri - incrocia in acque internazionali e ospita a bordo anche cittadini italiani, assieme a parlamentari ed europarlamentari". E "a favore della loro incolumità, la Farnesina aveva fatto già segnalazioni alle autorità di Israele affinché qualsiasi operazione che possa essere affidata alle forze amate di Gerusalemme sia condotta rispettando il diritto internazionale e un principio di assoluta cautela". Motivo per il quale "il ministro Tajani ha chiesto all'ambasciata a Tel Aviv di assumere informazioni e di rinnovare la richiesta già fatta al Governo di Gerusalemme di garantire la assoluta tutela del personale imbarcato".



