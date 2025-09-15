Continuano gli scontri in Francia, dopo la caduta del governo di Bayrou

Macron nomina Sébastien Lecornu, Ministro della Difesa uscente ed esponente di Renaissance, come nuovo primo ministro

La crisi politica in Francia è ormai ufficiale dopo che l’Assemblea Nazionale ha votato una netta sfiducia al primo ministro François Bayrou, mettendo fine alla sua breve esperienza governativa durata appena nove mesi. Il voto, con 364 contrari e 194 favorevoli, ha superato abbondantemente la soglia necessaria, sancendo la caduta di un esecutivo in bilico da settimane. Bayrou, che aveva richiesto personalmente il voto di fiducia con l’obiettivo rafforzare la propria posizione in vista di una finanziaria da 44 miliardi di euro in tagli, si è trovato invece travolto da una spaccatura parlamentare e da un'opinione pubblica sempre più critica, la sua richiesta di coesione e responsabilità è rimasta inascoltata: tutte le forze di opposizione, dalla sinistra radicale al Rassemblement National, hanno votato contro.

Nel suo intervento, il dimissionario capo di governo aveva avvertito sul deterioramento dei conti pubblici francesi, denunciando un’“urgenza vitale” per riequilibrare i bilanci dello Stato: “Ogni anno accumuliamo 50 miliardi di debito. Se non cambiamo rotta, alla fine del decennio arriveremo a pagare oltre 100 miliardi solo in interessi”, “quella francese non è solo una crisi politica, ma una sfida storica, il rischio più grande sarebbe restare immobili”. Queste le parole affaticate che non sono riuscite a far breccia nei deputati. Le reazioni delle opposizioni sono immediate: Jean-Luc Mélenchon di La France Insoumise (LFI) ha parlato di “una vittoria del popolo” chiedendo apertamente anche le dimissioni di Macron, Marine Le Pen invece ha invocato lo scioglimento dell’Assemblea, definendolo “un passaggio obbligato, non una scelta”, infine i membri del Partito Socialista, nella figura di Boris Vallaud, si sono dichiarati “pronti ad assumersi le proprie responsabilità con un progetto alternativo di sinistra”. Con la caduta del terzo premier in 12 mesi, si apre ora un nuovo periodo di incertezza. Conseguentemente alle dimissioni di Bayrou, Emmanuel Macron ha nominato Sébastien Lecornu, Ministro della Difesa uscente ed esponente di Renaissance, come nuovo primo ministro. Lecornu (39 anni), fedelissimo del presidente, è stato incaricato di consultare tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento con l’obiettivo di costruire una maggioranza d’appoggio sufficiente per far passare la finanziaria e riportare stabilità.

Nonostante un possibile ruolo centrale nella formazione di un nuovo governo, anche la sinistra è divisa, Mélenchon ha già bocciato qualsiasi ipotesi di “larghe intese”, definendo un eventuale governo socialista con appoggi esterni una “truffa parlamentare”. LFI ha inoltre annunciato una mozione per chiedere la destituzione di Macron e nuove elezioni. Nel frattempo diverse città francesi, in particolare Parigi, Marsiglia, Lione e Rennes sono teatro di proteste e disordini: nelle ultime 48 ore si sono verificati cortei spontanei contro le misure di austerità, blocchi stradali e scontri con la polizia; centinaia di arresti sono già stati effettuati. Le tensioni sociali rischiano di aggravare una situazione già esplosiva. Il pericolo più grande per la Francia è però quello di una crisi finanziaria, l’agenzia Fitch si pronuncerà sul nuovo rating del debito sovrano francese, siccome a marzo l’agenzia aveva avvertito che senza un piano serio di riduzione del debito avrebbe rivisto il giudizio al ribasso, un declassamento è tutt’altro che improbabile. Il piano da 44 miliardi proposto da Bayrou era stato visto come un primo tentativo concreto di contenimento, la sua bocciatura potrebbe avere conseguenze pesanti.



