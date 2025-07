La nave Handala sequestrata in acque internazionali: tra l’equipaggio due attivisti italiani

La nave Handala della Freedom Flotilla, con a bordo un equipaggio civile composto da 21 attivisti di 10 nazionalità, tra cui due italiani e due deputate francesi, è stata intercettata dalle forze militari israeliane in acque internazionali e condotta al porto di Ashdod. Tra i membri dell’equipaggio figurano le parlamentari di La France Insoumise Emma Fourreau (europarlamentare) e Gabrielle Cathala, insieme agli italiani Tony La Piccirella, skipper barese, e Antonio Mazzeo, blogger e attivista siciliano. La Handala, un ex peschereccio norvegese, era salpata il 13 luglio da Siracusa, facendo tappa il 18 a Gallipoli, in Puglia, dove aveva caricato un carico simbolico di cibo, medicinali, latte in polvere e giocattoli destinati ai bambini di Gaza. Nel pomeriggio, la nave ha superato il punto in cui, lo scorso 9 giugno, un’altra missione della Flotilla, la barca a vela Madleen con a bordo l’europarlamentare Rima Hassan e l’attivista svedese Greta Thunberg, era stata intercettata e dirottata ad Ashdod.

Secondo quanto riportato dall’ong organizzatrice, l’equipaggio è stato “sequestrato in acque internazionali e condotto con la forza in un porto israeliano”. L’obiettivo della missione era raggiungere Gaza per tentare di rompere il blocco navale israeliano e consegnare aiuti umanitari.

Le immagini trasmesse in diretta mostrano le forze israeliane salire a bordo per identificare gli attivisti presenti. Immediata la reazione delle opposizioni italiane, che hanno chiesto un intervento urgente del governo. La senatrice M5S Barbara Floridia ha dichiarato: “Giorgia Meloni e Antonio Tajani hanno il dovere di agire immediatamente per proteggere Antonio Mazzeo, attivista messinese, e Antonio La Piccirella, entrambi a bordo della nave Handala diretta a Gaza con aiuti umanitari. La loro missione è pacifica, ma la loro libertà e incolumità insieme a quella degli altri attivisti a bordo è ad altissimo rischio dopo il sequestro da parte dell’esercito israeliano, che continua a violare il diritto internazionale impedendo l’arrivo di soccorsi alla popolazione civile sotto assedio. Mentre anche Paesi come la Francia vanno verso il riconoscimento dello Stato di Palestina, il governo Meloni resta ostinatamente fermo nel negarlo anche di fronte al genocidio in atto. Meloni almeno dimostri di saper tutelare i cittadini italiani in pericolo e agisca con urgenza per fermare queste azioni illegittime. L’Italia ha il dovere di tutelare i propri cittadini e di non voltarsi dall’altra parte di fronte a un’azione illegittima e pericolosa. Serve un intervento diplomatico urgente”. Nicola Fratoianni di Avs, su X, ha scritto: “Si attivi subito per garantirne l’incolumità e faccia qualcosa, se ne trova il coraggio, per fermare l’orrore e il genocidio”. Laura Boldrini, deputata Pd e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo, ha aggiunto: “Questo è l’ennesimo atto illegale che l’Idf compie, l’ennesima prova di disprezzo delle leggi internazionali, incluse quelle del mare. Il governo Meloni agisca immediatamente per il rilascio dei due connazionali il cui unico intento, insieme agli altri, era portare aiuti e solidarietà alla popolazione stremata di Gaza che il governo israeliano sta sterminando deliberatamente ogni giorno”.

La deputata M5S Stefania Ascari ha annunciato un’interrogazione parlamentare rivolta a Meloni e Tajani: “Chiediamo al Governo di rompere il silenzio e di fornire risposte immediate. Vogliamo sapere dove si trovano i nostri connazionali, in quali condizioni versano e quali azioni concrete sta mettendo in campo lo Stato italiano per garantirne l’incolumità e i diritti. È inaccettabile che chi si impegna per portare aiuti umanitari a una popolazione stremata e sotto assedio venga trattato come un criminale. Ed è ancora più grave che tutto questo stia avvenendo nel silenzio delle istituzioni italiane”. Angelo Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde, ha definito l’azione “terrorismo di Stato”, aggiungendo: “Questa aggressione ai danni di civili è l’ennesimo atto di violazione del diritto internazionale messo in atto dal governo israeliano. Questo è terrorismo di Stato”. E ancora: “Giorgia Meloni continua a ripetere che ‘non è il momento’ per riconoscere lo Stato di Palestina. Una dichiarazione vergognosa, che svela la totale sudditanza morale e politica di questo governo a Netanyahu e alla sua destra estremista”.

Solidarietà è arrivata anche da ‘Azione Civile – Antonio Ingroia’, che ha espresso “la propria ferma e incondizionata solidarietà ad Antonio Mazzeo, giornalista, attivista per la pace e cittadino messinese, e a tutti gli attivisti della missione umanitaria Freedom Flotilla, arrestati nella notte tra il 26 e il 27 luglio 2025 dalle forze armate israeliane mentre si trovavano in acque internazionali a bordo della nave Handala, diretta verso la Striscia di Gaza con un carico di aiuti umanitari”. Nel comunicato si legge: “Ancora una volta assistiamo a una grave violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali: l’intercettazione armata di un’imbarcazione civile e pacifica, che trasportava viveri e beni essenziali destinati a una popolazione da mesi sottoposta a bombardamenti e a un assedio spietato, rappresenta un atto inaccettabile e privo di ogni giustificazione”. Si denuncia il blocco israeliano come “un chiaro episodio di pirateria di Stato” e si chiede al governo italiano di attivarsi per la liberazione degli attivisti e per sostenere la fine dell’assedio su Gaza e l’istituzione di corridoi umanitari permanenti. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, dopo un colloquio con il ministro israeliano Gideon Sàar, ha confermato che i due attivisti italiani sono assistiti dal personale dell’Ambasciata d’Italia a Tel Aviv. Sàar ha spiegato che gli attivisti possono scegliere tra firmare una dichiarazione per lasciare immediatamente il Paese o essere trattenuti in una struttura detentiva con rimpatrio forzato entro tre giorni. Tajani ha precisato: “Hanno la possibilità di firmare una dichiarazione e di partire immediatamente, accompagnati dai nostri diplomatici, per l’Italia, oppure di rimanere per essere espulsi fra 72 ore”. Ha poi aggiunto: “Uno dei due ha deciso di rimanere e farsi espellere, l’altro credo sia orientato a rientrare accompagnato dai nostri diplomatici per rientrare in Italia”. Tajani ha rassicurato: “Sono seguiti, stanno bene, non ci sono problemi di altro tipo. Fin dalle prime ore al porto di Ashdod sono arrivati i nostri diplomatici, che sono in contatto con i 2 italiani. Ho informato anche il sindaco di Messina, che mi aveva cercato perché uno dei due è messinese, gli ho dato tutte le informazioni necessarie”.





L’appello di Antonio Mazzeo

Prima dell’irruzione delle forze israeliane, Antonio Mazzeo, giornalista e blogger antimilitarista messinese, ha trasmesso un video-appello: “Mi chiamo Antonio Mazzeo e vengo dall’Italia. Se state guardando questo video sappiate che sono stato intercettato in mare e sono stato rapito dalle forze di occupazione israeliane o da un Paese complice del genocidio palestinese perpetrato da Israele. Faccio un appello a tutte e a tutti: fate pressione sul governo italiano affinché chieda il mio rilascio e quello di tutti coloro che si trovavano a bordo dell’Handala il prima possibile. Grazie”. La Handala, carica di aiuti umanitari, era partita il 20 luglio da Gallipoli dopo una sosta a Siracusa, diretta verso Gaza per rompere il blocco navale israeliano. Gli attivisti hanno dichiarato: “Vogliamo rompere il blocco illegale e letale imposto da Israele e portare aiuti umanitari essenziali ma soprattutto un messaggio forte e chiaro: non resteremo in silenzio mentre Gaza viene affamata, bombardata e sepolta sotto le macerie”. Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha convocato una seduta urgente della giunta comunale e ha chiesto l’attivazione di canali diplomatici per ottenere la liberazione di Mazzeo e degli altri attivisti: “Messina si stringe attorno a chi opera per la pace - ha dichiarato il primo cittadino peloritano - e non può restare in silenzio di fronte a un’azione che colpisce chi si impegna quotidianamente per i diritti umani e la solidarietà internazionale”.

