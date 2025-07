Da Spotify fino a Piaggio e Fincantieri: tutti pronti a guadagnare grazie alla guerra

La piattaforma musicale investe 600 milioni, Leonardo rilancia impianti in chiusura e Rheinmetall valuta nuove sedi in Italia

Negli ultimi tempi, l’industria militare sta cercando di allargare il proprio raggio d’azione, spinta dall’aumento delle spese per la difesa, con i Paesi NATO che ora puntano a raggiungere il 5% del Pil. Dunque, si profila all’orizzonte un nuovo boom di investimenti, e le aziende del settore sembrano pronte a coglierne le opportunità. Già all’inizio del 2025, la premier Giorgia Meloni aveva proposto di riconvertire una parte del sistema industriale, in particolare quello legato all’automotive, verso la produzione di componenti militari. Un’ipotesi che oggi inizia a concretizzarsi, anche se al momento riguarda soprattutto il settore navale. Tra le realtà più significative c’è Fincantieri, il cui caso è già emblematico. L’azienda ha avviato un piano per trasformare due dei suoi stabilimenti - uno a Palermo e uno a Castellammare di Stabia, in Campania - in poli dedicati alla produzione militare. Parallelamente, le attività civili verranno spostate all’estero, in Vietnam e Romania, dove i costi di produzione sono notoriamente più bassi rispetto all’Italia.

Secondo l’amministratore delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, questa riorganizzazione industriale sarà piuttosto rapida: durerà dai sei ai diciotto mesi una volta approvato il piano aziendale. Castellammare e Palermo, finora in perdita nei propri bilanci, potrebbero così trovare nuova linfa proprio grazie alla produzione militare, favorita dall’attuale e decisa spinta internazionale verso la rimilitarizzazione. Come prevedibile, Fincantieri potrebbe non essere l’unica realtà a puntare sull’espansione della propria produzione in questo nuovo scenario bellico globale. Anche il colosso tedesco Rheinmetall - già protagonista di una joint venture con Leonardo per la produzione di carri armati destinati all’Esercito italiano - sarebbe alla ricerca di nuovi spazi per ampliare la propria capacità produttiva. Alcuni stabilimenti che oggi si occupano di componenti per l’automotive, come quelli di Pierburg a Lanciano, Livorno e Torino, potrebbero presto essere riconvertiti per la produzione di armamenti. Anche piccole e medie imprese italiane si stanno muovendo in questa direzione. Alcune aziende locali, come la Faber di Castelfranco Veneto e la Berco - quest’ultima da tempo in crisi - hanno deciso di riattivare vecchi impianti per la produzione di munizioni. Insomma - come ha spiegato Il Fatto Quotidiano - la Berco guarda ora con interesse alle opportunità offerte dal settore militare. Un altro caso significativo è quello di Piaggio Aero, con sede ad Albenga. L’azienda, in difficoltà al punto da sembrare prossima alla chiusura, ha trovato nuova vita grazie all’acquisizione da parte della turca Baykar, produttrice di droni. In collaborazione con Leonardo, Piaggio Aero produrrà in Italia droni di nuova generazione, in particolare il modello TB3. Anche altri impianti italiani legati a Leonardo stanno trovando una nuova funzione in ambito militare. Ad esempio, la fabbrica di Ronchi dei Legionari, inizialmente destinata alla chiusura, verrà salvata grazie alla produzione di droni. Lo stesso accadrà a Grottaglie, dove verranno realizzate le ali dell’Eurodrone e altri componenti bellici. Ad Anagni, invece, nascerà una nuova fabbrica per la produzione di munizioni, finanziata anche con fondi europei.

Tanto è appetibile il settore, che persino Spotify - la nota piattaforma di streaming musicale fondata in Svezia nel 2006 da Daniel Ek e Martin Lorentzon - sembra pronta a investire nel comparto. Secondo Reuters, l’azienda sarebbe intenzionata a investire circa 600 milioni di euro in Helsing, una startup europea specializzata in tecnologie militari avanzate, tra cui droni dotati di intelligenza artificiale per uso bellico. Helsing ha già ottenuto contratti importanti con Regno Unito, Germania e Svezia, e ha fornito migliaia di droni d’attacco all’Ucraina. Tuttavia, secondo alcuni esperti, la conversione della produzione civile in militare non è un processo né rapido né semplice. In Europa, potrebbero volerci almeno un paio d’anni per vedere risultati concreti. Negli Stati Uniti, invece - guarda caso - le industrie sembrano già pronte ad accogliere gran parte delle nuove commesse legate all’incremento delle spese militari. Un segno evidente che si stavano preparando da tempo.



