Oltre 80 organiazzazioni sociali in campo contro il Governo paragayano di Peña

La prima giornata di mobilitazione prevista per il mese di marzo contro la corruzione, il crimine organizzato e l'inefficacia del governo di Santiago Peña, nonostante la pioggia, è stata una giornata storica nella città di Asunción. Oltre 80 organizzazioni sociali, per lo più pensionati e adulti anche di una certa età, ma anche contadini, migranti, studenti universitari, lavoratori del settore pubblico e privato, persone con disabilità e attivisti di varie organizzazioni sociali della capitale e di varie parti del Paese, hanno marciato martedì 25 marzo da Plaza Uruguaya a Plaza de Armas, davanti al Parlamento.









Le gravi disuguaglianze sociali, il privilegio per pochi, la corruzione, la criminalità organizzata e la mafia radicata all'interno dello Stato. Il mancato accesso ad un sistema sanitario di qualità, la mancanza di terra, gli scarsi investimenti nell'istruzione, la mancanza di opportunità che causa l'emigrazione dei paraguaiani in altri Paesi, hanno provocato il malcontento di migliaia di paraguaiani che hanno manifestato in tutto il Paese, con la chiusura delle strade in varie zone, dando vita a una manifestazione centrale ad Asunción con la presenza di circa settemila persone. Nella Plaza de Armas è stato allestito un palco con un microfono aperto, dove i manifestanti hanno presentato le loro richieste al governo.





Elías Cabral, Coordinatore Nazionale degli Adulti paraguaiani:

“Chiediamo le immediate dimissioni di Tadeo Rojas”

“Dobbiamo far capire alle autorità che la sovranità risiede nel popolo, che non sono loro i proprietari del Paraguay. Compagni di lotta, fratelli, compatrioti, voglio ricordarvi perché siamo qui. Voglio che giuriamo qui in questa piazza, come hanno fatto i martiri, che non permetteremo più che queste persone (le autorità corrotte) ci rubino, loro ci rubano ogni giorno”.

“Metteremo il Paraguay al primo posto, altrimenti non saremo in grado di battere queste persone. Loro sono uniti, la mafia e il crimine organizzato sono uniti. Dobbiamo esserlo anche noi. Metteremo da parte le nostre appartenenze politiche, le differenze che abbiamo, perché stiamo tutti soffrendo a causa di queste persone che ci stanno derubando”.

“La Coordinadora de Adultos Mayores (Coordinatrice Nazionale degli Adulti paraguaiani) esige le immediate dimissioni di Tadeo Rojas e gli dichiariamo guerra. Se il Presidente non lo dimette entro 24 ore, paralizzeremo il Paese, compagni, smettetela di avere paura. Smettete di avere paura, leggete la Costituzione nazionale, compagni! Bachi Ñuñez (attuale presidente del Congresso) e altri sono dei servi, che si arricchiscono, e si prendono gioco di noi, ed è per questo che festeggio il fatto che ci stiamo unendo, lasciando alle spalle l'egoismo, lasciando alle spalle gli schieramenti politici. Lì eserciteremo la sovranità, perché se ci dividiamo, tutte queste persone governeranno per 200 anni. Vi saluto nel nome del maestro Gesù che ci guida sempre, e che possiamo continuare insieme a liberare il nostro Paese”.





L'avvocato sindacale Humberto Blasco:

“Abbiamo un governo peggiore e viviamo peggio”

“Pensavamo che nessuno potesse essere peggiore dei governi precedenti, ma Santiago Peña è arrivato e ci ha dimostrato che ci sbagliavamo. Abbiamo un governo peggiore e viviamo peggio. Si sono rivolti per prima ai pensionati con la storia che avrebbero tolto i corrotti dal fondo. Non è uscito nessun corrotto, ma hanno preso 100 milioni di dollari dal fondo Ips per finanziare banche private. Poi si sono accaniti sui lavoratori delle piccole e medie imprese, decretando con un colpo di penna che i loro stipendi sarebbero stati ridotti ancora una volta del 20% del salario minimo. Ora si accaniscono sui dipendenti pubblici per distruggere la stabilità del posto di lavoro, poi hanno continuato con i bambini, con il ‘kure caldo’, poi con le scrivanie d'oro e infine con la mafia delle terapie intensive. Solo il popolo salva il popolo, solo il popolo mobilitato e in piazza, è quello che difenderà i diritti del popolo e dei lavoratori".





Jorge Figueredo di ADM:

“Il nostro Paese è governato da corruttori”

“La narco-politica paraguaiana non solo non è caduta nel 1989, ma la struttura criminale all'interno dello Stato paraguaiano si è rafforzata e abbiamo iniziato una transizione, non verso la democrazia, ma una transizione per diventare una dittatura mafiosa”.

“Oggi 25 marzo 2025 è una giornata storica che verrà registrata negli articoli e nelle cronache dei giornali, nei filmati e nelle registrazioni di diversi canali televisivi, attraverso le reti sociali e le radio del Paese e del mondo, una mobilitazione popolare contro i corruttori e i corrotti. È una manifestazione popolare contro il crimine organizzato, la narco-politica e la mafia inserita nello Stato e nella società”.

“Questa mobilitazione, soprattutto, rimarrà impressa nel cuore delle nuove generazioni di domani, che saranno consapevoli che questa manifestazione è stata la pioniera nel contrastare con forza una struttura di potere che condivide la stessa ideologia e la stessa metodologia delle mafie italiane”.









“In realtà questa democrazia era solo un travestimento, sotto il quale si nascondeva la realtà che non volevamo vedere come popolo, come società, cioè una dittatura del crimine organizzato con forti legami con la mafia transnazionale, con la mafia internazionale”. Quindi, non solo la narco-politica paraguaiana non è caduta nel 1989, ma la struttura criminale all'interno dello Stato paraguaiano si è rafforzata e abbiamo iniziato una transizione, non verso la democrazia, ma una transizione per diventare una dittatura mafiosa”.

“Dal 1989 l'élite economica del nostro paese, per noi i grandi proprietari terrieri, i grandi narcotrafficanti travestiti da allevatori, agricoltori, commercianti, banchieri, tutti legati alla finanza, si sono arricchiti grazie alle attività illecite della criminalità organizzata in collusione e alleanza con la mafia internazionale, si sono arricchiti grazie alle attività illecite della criminalità organizzata in collusione e alleanza con la mafia internazionale, in particolare con le mafie più potenti del mondo, che provengono dal Sud Italia, dalla Sicilia, dalla Calabria, dove hanno origine le più potenti mafie italiane, come Cosa Nostra e la 'Ndrangheta calabrese. Quest'ultima è attualmente il vero boss mondiale del narcotraffico internazionale e ha legami con il PCC e il Comando Vermelho in Brasile, e con tutte le organizzazioni criminali del Paraguay che ne costituiscono il braccio armato o le forze paramilitari.

“Cari compatrioti, questa struttura criminale, controllata dai corruttori e dai corrotti, non è cambiata affatto, dopo il colpo di Stato del 2 e 3 febbraio 1989, ma al contrario si è rafforzata, assassinando tutte le persone che hanno lottato contro di essa, o che si sono opposte e hanno lottato fermamente per smascherarli. Hanno assassinato il capo del SENAD, il generale Ramón Rosa Rodríguez, giornalisti come Salvador Medina e Pablo Medina, il procuratore antimafia Marcelo Pecci. E tutti questi assassinii mafiosi sono rimasti impuniti, poiché la maggior parte delle vere menti e dei mandanti di questi crimini non sono mai stati perseguiti, né tantomeno condannati".









“Questi omicidi impuniti ci dimostrano che non abbiamo mai avuto una vera democrazia. Perché quella che abbiamo è falsa. È una democrazia di facciata, una menzogna, perché oggi il nostro Paese è governato dai corruttori che sono un'élite economica e finanziaria molto potente, che attraverso politici e autorità corrotti, che hanno venduto la loro coscienza ai corruttori, fanno ora parte dei tre rami del governo e di organi extra-potenti come il Consiglio della magistratura e il Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados”.

“Se come società civile non costruiamo subito un Movimento Antimafia Popolare e Sociale che collabori seriamente per combattere ed estinguere le organizzazioni criminali con legami mafiosi nel nostro Paese, rischiamo di diventare presto Stati simili al Messico, alla Colombia, all'Italia e ad altri Paesi che negli anni '70 e '80 erano considerati Stati mafiosi.

“Non basta che vadano via tutti, né un semplice cambio di politici corrotti, se non perseguiamo e condanniamo i corruttori di questo Paese che hanno un immenso potere economico, finanziario e culturale, con i cosiddetti signori dei colletti bianchi. Sono loro che dobbiamo smascherare e denunciare pubblicamente, perché se non lo facciamo, i media che appartengono a loro non ci daranno il sostegno necessario a questo scopo.

“In Paraguay, in questi momenti di grave crisi politica, economica e sociale che stiamo vivendo, tutti i partiti politici, tutte le organizzazioni civili e sociali che sono presenti a questa manifestazione, se abbiamo davvero la volontà di cambiare il nostro Paese, dobbiamo dare priorità al nostro piano d'azione nella lotta contro il crimine organizzato, e la mafia, che si è impadronita dello Stato paraguaiano”.





Belarmino Balbuena, Movimento Contadino

“Questa leadership mafiosa ci sta schiacciando”

“Dobbiamo proporre che il bilancio di Itaipu sia incluso nel bilancio generale delle spese della nazione.

Questa leadership mafiosa ci sta davvero schiacciando e dopo tanti sforzi stiamo tornando a respirare, compagni. Che Horacio Cartes non ci faccia retrocedere, che Santiago Peña non ci faccia retrocedere e che nemmeno la pioggia ci faccia retrocedere”.

Oggi stiamo facendo nascere di nuovo la fiducia, di nuovo il popolo. Più di 500 mila giovani lavorano come schiavi all'estero”.

Questo è stato solo il primo giorno delle manifestazioni previste per la fine di marzo; le mobilitazioni sono proseguite il 26 e 27 marzo ad Asuncion, a testimonianza del grande malcontento popolare nei confronti delle politiche sociali di Santiago Peña. C'è stata una marcia organizzata dai partiti politici di opposizione al governo e la tradizionale marcia contadina, organizzata dalla FNC (Federazione Nazionale Contadina). Tutte queste mobilitazioni hanno avuto una risposta molto forte da parte della popolazione.



*Foto di Gladys Benitez, di Antimafia Dos Mil