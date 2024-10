Udine in marcia contro la partita dell'apartheid: Italia-Israele

4000 persone riempiono le vie della città al grido di “Palestina libera!”

Un evento calcistico che dovrebbe celebrare i nobili valori dello sport, ma che nei fatti si è trasformato nello spettacolo riconciliante con i crimini indicibili che la Palestina continua a vivere da tempo immemore. Alla fine è Udine la città scelta per tenere l’incontro Italia-Israele nella giornata del 14 ottobre.

Il presidente regionale Fedriga si è fatto in 4 per concedere il patrocinio alla Fgic affinché la partita, da tenere al Bluenergy Stadium ottenesse il patrocinio, scavalcando di fatto la decisione della giunta comunale, guidata da Alberto Felice De Toni che lo aveva negato in quanto “Israele è uno Stato in guerra”.

“Il patrocinio si concede a iniziative che non hanno scopo di lucro, e questo non era il caso; e sono previste deroghe solo nel caso di eventi benefici, cosa che la partita non è, e nel caso di eventi che portino particolare prestigio all’immagine dell’amministrazione”, aveva spiegato De Toni all’Ansa.

Parole inascoltate dall’amministrazione del Friuli a guida leghista. Una scelta che non è rimasta senza risposta dalla cittadinanza consapevole che ha dato vita ad un immenso corteo partito da piazza della Repubblica per raggiungere Piazza 20 settembre. Almeno 4000 persone hanno animato le vie della città.







© Andrea Salone



Massiva la partecipazione di attivisti e associazioni: presenti tra i tanti, la Comunità palestinese Fvg e Veneto, il Comitato per la Palestina (Udine), Giovani Palestinesi FVG, Casa Giovani del Sole, Potere al Popolo (PaP) FVG, Sanitari per Gaza, l’ANPI, FVG Pride, Non Una di meno, Unione degli Studenti (UDS) FVG, Extinction Rebellion’’ ecc…

La marcia è stata inaugurata dal solenne inno palestinese, introdotto dal ritmo incalzante dei tamburi di Francesco Iannetti, Nico Di Sante di Casa Giovani del Sole.

“L’Italia si rende complice non solo nelle stragi di mafia. Palestina libera!” riporta uno dei cartelloni esibiti durante il corteo, animato da infinità di bandiere di una nazione che rivendica solo di esistere. Grida e cori rivendicano quella giustizia universale che è vera linfa vitale della fratellanza tra popoli.











"La pace verrà in Medio Oriente quando la vita di un bambino palestinese avrà lo stesso valore di quella di un bambino ebreo", sostiene il rappresentante della Comunità palestinese Fvg, Amer Hasan.

“Pensavano ci saremmo dimenticati che nel 2024, l'IFA (Federazione Calcistica Israeliana ha accolto nei propri campionati, almeno cinque club situati in insediamenti illegali nei territori palestinesi”, afferma il redattore di AntimafiaDuemila, Francesco Ciotti, esprimendo sdegno per una partita che non avrebbe mai dovuto essere annunciata, tantomeno con gli onori comunali del patrocinio. La FIFA dichiara chiaramente che un’associazione calcistica non può giocare sul territorio di un’altra e anche prima del 7 ottobre aveva motivi sufficienti per bandire Israele.









© Andrea Salone





Diverse partite del campionato di calcio israeliano si giocano sistematicamente in stadi che sorgono a tutti gli effetti in Palestina, contribuendo all'occupazione illegale di quei territori nonché alla normalizzazione dell'occupazione stessa.

Una violazione del diritto internazionale che diventa ancora più pesante alla luce della sentenza della Corte Suprema delle Nazioni Unite del luglio scorso che ha stabilito che l'occupazione da parte di Israele dei territori palestinesi, compresi proprio quelli della Cisgiordania, è "illegale" e deve finire "il più rapidamente possibile".

A questo va aggiunto il vergognoso benestare sui social di alcuni membri della nazionale israeliana al genocidio in corso in Palestina.







© Andrea Salone



"Per te, organizzerei un taxi speciale di sola andata domani mattina direttamente a Khan Younis. A proposito, le forze dell'IDE (le forze di difesa israeliane ndr) stanno arrivando li", ha scritto Yaniv Katan, ex calciatore del Maccabi Haifa e della nazionale israeliana, in riferimento alla scelta di Ataa Jaber, calciatore nato a Majd al-Krum, di rappresentare la Palestina, dando l'addio alla nazionale di cui era stato capitano nell'under.

"Qual è la ragione logica per cui 200 tonnellate di bombe non sono già state lanciate su Gaza? Tutta Gaza sostiene il terrorismo. Tutta Gaza è morta", ha affermato Shon Weissmann, attaccante della nazionale israeliana ed ex calciatore della Salernitana.









© Andrea Salone





In sostanza, i giocatori israeliani non solo stanno violando la Carta Olimpica e gli Statuti e la Politica sui Diritti Umani della FIFA, ma anche la recente ordinanza della Corte Internazionale di Giustizia (ICJ), che invita Israele a rispettare l’Articolo 1 della Convenzione sul Genocidio, atta a prevenire e punire questo crimine.

“Permettendo la partecipazione della squadra israeliana mentre c'è un genocidio in corso, la FIFA, la FGCI e le istituzioni tutte, ancora una volta, mancano il principale obiettivo sportivo: l'antirazzismo. la competizione equa e giusta in nome dell'umanità e della pace”, grida Laura Pagliari della Comunità palestinese Fvg e Veneto, sottolineando come l’evento calcistico non rappresenta altro che l’occasione per creare una falsa immagine positiva, distraendo l’attenzione dalla pulizia etnica in corso.

“Abbiamo passato un anno di genocidio… Un anno che come mai prima d’ora ha contraddistinto Israele per la violenza sionista, per i violenti attacchi ai bambini, studenti e lavoratori…









© Andrea Salone





Per i bombardamenti incessanti su Gaza, ospedali, scuole e campi profughi e sedi giornalistiche. Un anno segnato da bombe al fosforo bianco, uso intenzionale della fame, della sete e della carestia a cui sono sottoposti i palestinesi di Gaza, ma anche di invasione militare in Cisgiordania in cui sono stati uccisi quasi 1000 palestinesi”, grida una rappresentante di Giovani Palestinesi FVG, descrivendo un’ecatombe che registra ormai un bilancio di oltre 42.000 morti e una catastrofe umanitaria che si aggrava ogni giorno di più.

Secondo i dati dell’Ipc di giugno 2024 745.000 bambini e adulti si trovano ad affrontare condizioni di grave emergenza ed insicurezza alimentare.

Un eccidio di cui il nostro Paese è direttamente complice in quanto terzo fornitore di armi ad Israele dopo Germania e Stati Uniti.

Solo per quest’anno Leonardo, ha annunciato che quest'anno prevede di investire 7 milioni di euro per le attività di supporto logistico dei caccia addestratori Aermacchi M-346”. Tutti i piloti che hanno bombardato Gaza indiscriminatamente con bombe da 500 kg si sono addestrati su quei velivoli.

Sarà in grado lo sport di fungere ancora a lungo da vetrina abbagliante, capace di riconciliare il pubblico con una realtà disumana?



