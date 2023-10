Allarme degli scienziati: ''I segni vitali della Terra mai così a rischio''

I segni vitali della Terra sono peggiorati al di là di quanto l'uomo abbia mai visto, al punto da mettere in pericolo la vita sul pianeta.

A rivelarlo è una coalizione internazionale di scienziati del clima, guidati da William Ripple, professore alla Oregon State University, e l'ex ricercatore post-dottorato dell'OSU Christopher Wolf, che ha aggiornato il suo rapporto del 2019, sullo stato di salute della Terra che nel tempo è stato sottoscritto da oltre 15.000 scienziati in rappresentanza di 163 paesi e che già allora suonava l’allarme sullo stato di salute del nostro pianeta.

I rischi da affrontare sono enormi. "Senza azioni che affrontino il problema alla radice del fatto che l'umanità prende dalla terra più di quanto possa dare con sicurezza, ci stiamo avviando verso il potenziale collasso dei sistemi naturali e socioeconomici e verso un mondo con un caldo insopportabile e scarsità di cibo e acqua dolce", dice Wolf.

Pubblicato su BioScience, 'The 2023 State of the climate report: Entering uncharted territory' rileva che 20 dei 35 segni vitali planetari utilizzati dagli autori per tracciare il cambiamento climatico sono a livelli estremi record.

Gli autori riferiscono che molti record legati al clima sono stati superati con "margini enormi" nel 2023, in particolare quelli relativi alle temperature degli oceani e al ghiaccio marino.

Gli scienziati sottolineano anche la straordinaria stagione degli incendi in Canada, che ha prodotto emissioni di anidride carbonica senza precedenti.

Il rapporto segue di quattro anni il 'World Scientists' Warning of a Climate Emergency' pubblicato da Ripple e collaboratori su BioScience e co-firmato da oltre 15.000 scienziati in 161 Paesi. "La vita sul nostro pianeta è chiaramente sotto assedio", è l'allarme dell'esperto. Lo studio evidenzia alcuni aspetti chiave della situazione a livello globale. In primo luogo, i sussidi ai combustibili fossili sono all'incirca raddoppiati tra il 2021 e il 2022, passando da 531 miliardi di dollari a poco più di 1.000 miliardi di dollari.

Inoltre, già quest'anno gli incendi selvaggi in Canada hanno riversato nell'atmosfera più di 1 gigatone di anidride carbonica, una quantità superiore alle emissioni totali di gas serra del Canada nel 2021, pari a 0,67 gigatoni.

Gli esperti sottolineano poi che nel 2023, ci sono già stati 38 giorni con temperature medie globali superiori a 1,5 gradi Celsius rispetto ai livelli preindustriali e che la temperatura media della superficie terrestre più alta mai registrata si è verificata lo scorso luglio. "Come scienziati, siamo molto preoccupati dall'improvviso aumento della frequenza e della gravità dei disastri legati al clima", dice Wolf, secondo cui "la frequenza e la gravità di questi disastri potrebbero essere superiori all'aumento delle temperature. Entro la fine del XXI secolo, da 3 a 6 miliardi di persone potrebbero trovarsi al di fuori delle regioni vivibili della terra, il che significa che andranno incontro a caldo intenso, disponibilità di cibo limitata e tassi di mortalità elevati". Gli autori affermano che sono necessarie politiche che mirino al problema di fondo del "superamento ecologico". Quando la domanda umana di risorse della terra è eccessiva, il risultato è una serie di crisi ambientali, tra cui il declino della biodiversità. Finché l'umanità continuerà a esercitare una pressione estrema sul pianeta, qualsiasi strategia che si concentri solo sul carbonio o sul clima non farà altro che ridistribuire la pressione, osservano i ricercatori. Gli autori invitano a passare a un'economia globale che dia priorità al benessere umano e riduca il consumo eccessivo e le emissioni eccessive da parte dei ricchi. Le raccomandazioni specifiche includono l'eliminazione graduale dei sussidi ai combustibili fossili, la transizione verso diete a base vegetale, l'aumento degli sforzi per la protezione delle foreste e l'adozione di trattati internazionali per l'eliminazione del carbone e la non proliferazione dei combustibili fossili. Ma non basta. Tutte le azioni legate al clima "devono essere fondate sull'equità e la giustizia sociale", perché le condizioni meteorologiche estreme e altri impatti climatici sono avvertiti in modo sproporzionato dalle persone più povere, che hanno contribuito in misura minore al cambiamento climatico.