Segretario generale dell'Onu: ''L'Uomo come la meteora che uccise i dinosauri''

Per il segretario generale dell'Onu António Guterres, le attività umane hanno "un impatto gigante" sul riscaldamento globale e distruttivo per il pianeta, tanto da aver paragonato gli esseri umani al meteorite che provocò l’estinzione dei dinosauri.

Per Guterres, le attività umane, e in particolare l’industria dei combustibili fossili, "stanno facilitando la distruzione del pianeta", ha detto mercoledì durante un discorso tenuto all’American Museum of Natural History di New York.

"Come il meteorite che provocò l’estinzione dei dinosauri, noi stiamo avendo un impatto gigante. Nel caso del clima, noi non siamo i dinosauri, siamo la meteora. Non solo siamo in pericolo, noi siamo il pericolo", ha aggiunto.

Nel suo discorso ha presentato i nuovi dati dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO), in base ai quali c’è l’80 per cento delle probabilità che in almeno uno dei prossimi cinque anni le temperature medie globali supereranno di 1,5 °C quelle del livello pre-industriale.

Per Guterres, tuttavia, "noi siamo anche la soluzione", e parte della soluzione, a suo avviso, comprende tassare maggiormente e vietare di fare pubblicità all’industria dei combustibili fossili, che ha definito "Il Padrino del caos climatico", citando il noto film di Francis Ford Coppola. Il segretario dell’ONU ha paragonato petrolio, gas naturale e carbone ad altri prodotti dannosi per la salute delle persone, come il tabacco, e ha invitato le aziende che se ne occupano a "smettere di agire come facilitatori della distruzione del pianeta".

Il segretario generale dell'ONU ha riferito che maggio 2023 è stato il maggio più caldo mai registrato al mondo, segnando il dodicesimo mese consecutivo di temperature record. Ha citato dati dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale e dell’osservatorio europeo Copernicus, indicando che c’è un’alta probabilità che la temperatura media annua superi il limite critico di 1,5 °C entro i prossimi cinque anni.