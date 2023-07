Ancora una volta il Messico piange l'assassinio di un giornalista

Sicari narcos sparano contro il collega Nelson Matur ad Acapulco, nello stato di Guerrero

Ancora una volta. Un altro dolore alla già sofferente famiglia dei giornalisti messicani. Questo fine settimana un collega è stato assassinato a colpi d’arma da fuoco. I sicari utilizzati abitualmente dai capi criminali del potere mafioso, in un paese dissanguato, hanno sferrato un altro dei loro colpi letali contro la libera stampa. Il giornalista Nelson Matur è caduto sotto i proiettili della mafia e sarebbe il secondo operatore della comunicazione ad essere ucciso in una settimana, un giornalista specializzato in questioni di violenza criminale nello stato di Guerrero. Matur era anche il direttore del portale di notizie “Lo Real de Guerrero” ed è stato colpito a morte mentre saliva sulla sua auto nel parcheggio di un'azienda situata nel porto turistico della città di Acapulco.

La stampa messicana e le agenzie internazionali riferiscono che la morte di Nelson Matur è la seconda contro un professionista della stampa commessa nell’arco di una settimana. Il giornalista è stato letteralmente sorpreso da due sconosciuti che con le pistole in mano hanno iniziato a sparargli a bruciapelo. I proiettili hanno colpito la testa e altre parti del corpo lasciando Matus a terra, morente. Gli assassini si sono allontanati velocemente dal luogo, probabilmente con un veicolo nascosto in una zona poco distante.

Nelson Matur era un giornalista esperto specializzato in atti di violenza nello stato di Guerrero (cronaca nera) e uno dei suoi ultimi servizi e una delle sue ultime cronache riguardava il ritrovamento di resti umani in sacchi neri vicino all'hotel Palapa, nella zona di Acapulco.

Si è appreso che già nell'agosto 2017 fu vittima di un attacco in Viale Vicente Guerrero, sempre nella zona turistica di Acapulco, rimanendo miracolosamente illeso. Sempre in quell'anno fu assassinata sua madre, Reina Balbuena (dai sicari, ovviamente) amministratrice del portale di cui fino a ieri Matur era il direttore.

Dopo la sua morte, le ripercussioni si sono fatte sentire in tutto il Messico, in termini di assoluta recriminazione e denuncia, per un evento che ha causato scalpore, al punto che i portavoce della Federazione dei giornalisti di Acapulco e dell'Associazione dei reporter di informazione della polizia di Guerrero hanno chiesto con forza che il governo e le autorità competenti si adoperino per chiarire il fatto.

“Chiediamo alle autorità dei tre livelli di governo le garanzie necessarie per svolgere il nostro lavoro”, hanno detto i portavoce del sindacato giornalistico.

In Messico, uno dei paesi più pericolosi al mondo per gli addetti alla stampa, questa morte è la seconda in una settimana. La prima vittima è stata Luis Martín Sánchez, corrispondente del quotidiano “La Jornada” a Nayarit, uno stato nel nord-ovest del Messico, il cui corpo è stato trovato con segni di violenza, dopo essere stato dichiarato scomparso da giorni.

Sulla base di questo fatto, il procuratore generale di Nayarit ha riferito che sia la scomparsa di Sánchez, sia quella dei colleghi Jonathan Lora Ramírez e Osiris Maldonado de la Paz - lo scorso 8 luglio - ritrovati vivi successivamente, è strettamente correlata al loro lavoro di riferire su fatti specificamente dalla cronaca della polizia.

Nella regione di Acapulco, un'area messicana con un'intensa vita turistica, gli attacchi contro i giornalisti si sono recentemente moltiplicati. Ad esempio, lunedì mattina presto, a Colonia Morelos, due uomini hanno sparato contro l'amministratore di due pagine di notizie di Facebook, di nome Alan Castro Abarca, ferendolo al braccio e all'altezza del cranio.











Allo stesso modo, il 16 giugno è stato colpito José Carlos González Herrera, amministratore della pagina Facebook di “El Guerrerro, opinión ciudadana”.

I dati relativi agli attacchi degli addetti alla stampa sono scioccanti. Secondo Reporter senza frontiere, più di 150 giornalisti sono stati uccisi in Messico dal 2000. Secondo fonti governative, nel 2022 sono stati registrati 13 omicidi di giornalisti.

Ma c'è un tema parallelo a tutti questi atti criminali: l’impunità. Si è affermato con enfasi che la maggior parte di questi crimini non è stata chiarita. Da parte sua, l'Organizzazione Articolo 19 ha sottolineato che il 2022 è stato l'anno più mortale, negli stati di Veracruz, Guerrero e Oaxaca.

Questo contesto di terrore, dolore, morte e un potere criminale installato in Messico, e in particolare nello stato di Guerrero, ha scatenato una serie di proteste a diversi livelli. Gli atti criminali sono attribuiti al traffico di droga, sulla base del fatto che le coste del Pacifico sono considerate rotte utili per i narcos che vi operano.

La violenza cruda, crudele e spietata è ancora comune in quella regione messicana dove il contrasto è noto: turismo e morte. Morte per mano di narcos senza cuore che non contemplano la vita, ma fanno quello che i loro affari richiedono: imporsi con le armi, con le aggressioni più bestiali contro la persona umana e, come se non bastasse, attaccare gli operatori della comunicazione che ovviamente sono molto fastidiosi, perché hanno il coraggio di affrontarli e denunciarli, in un contesto statale di indifferenza favorevole, come è noto, non solo all’impunità di questi attentati, ma anche al fatto che possano essere commessi in qualsiasi momento.

Non è banale o capriccioso, rendere nota dalla nostra redazione, la nostra richiesta di giustizia, la nostra solidarietà alle famiglie dei giornalisti assassinati e ai colleghi che devono affrontare questo tipo di situazione che, senza ulteriori ma, rende visibile il grado di collusione che regna in Messico tra il sistema mafioso e il potere istituzionale e governativo: un patto osceno e scandaloso, di sangue, che non dovrebbe predominare o esistere.

Tale è il panorama di una società messicana che osserva con terrore, come le istituzioni cedano alla putrida attività criminale, che opera abbracciata e coperta dall'impunità di chi, invece di governare, non fa altro che imporre il terrore, addolcito dai profitti che si possono ottenere esclusivamente dai gruppi criminali.

Il terrore imposto dal narcotraffico non cessa in Messico. Quel business, che taglia vite e democrazie, si intensifica in Messico e nega, purtroppo, anche le speranze per le nuove generazioni.

Da queste pagine, quindi, continuiamo a denunciare il sistema mafioso in Messico e nel mondo, avvertendo il lettore che questa lotta alla criminalità organizzata deve essere un obbligo urgente e prioritario a livello mondiale. Di chi è giornalista, delle forze di sicurezza oneste, degli operatori giudiziari e fiscali e dei legislatori e da te, cittadino.



Foto: Morenación